Hicr Suresi faziletleri nedir, ne için okunur? Mekke döneminde nazil olan Hicr Suresi 99 ayettir. Peki, Hicr suresinin faziletleri nedir? İşte detaylar...
Hicr süresinde öldükten sonra dirilme, hesap konuları ve sorgulanma yer alır. Peki, Hicr Suresi faziletleri nelerdir, ne için okunur?
Hicr Suresi Faziletleri
Bazı tefsir kitaplarında (meselâ bk. Zemahşerî, II, 320; Beyzâvî, I, 657) sûrenin fazileti hakkında Übey b. Kâ‘b’dan rivayet edilen, “Hicr sûresini okuyan kimseye muhacirlerin, ensarın ve Hz. Peygamber’le alay eden kişilerin sayısının on katı ecir verilir” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmektedir (İbnü’l-Cevzî, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432; İbn Hacer, IV, 94).