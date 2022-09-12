Özgün İlkokulda devamsızlık var mı 2022?
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İlkokulda devamsızlık var mı 2022?

Okullar bugün açıldı. Milyonlarca öğrenci aylardır sürek yaz tatili sürecini bitirerek 12 Eylül'de okullarına başladı. İlkokul 1.sınıf öğrencileri ise eğitim öğretim yılının 1.haftasını yaşıyor. Okullarda bu yıl devamsızlık hakkı kaç gün? İlkokul 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıf'ta devamsızlık var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkokul devamsızlık hakkı kaç gün, 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf, 4.sınıfta devamsızlık var mı 2022?
İlkokul devamszılık hakkı 2022

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'ne göre, ilkokul ve ortaokullarda devamsızlığın kaç gün olduğu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan duyurunun ardından, okullarda devamsızlık hakkının kaç gün olduğu gündemde yerini aldı. Peki, okullarda raporlu, raporsuz kaç gün devamsızlık hakkı var? İlkokulda öğrenciler kaç gün devamsızlık yapabilir?

İLKOKULDA DEVAMSIZLIK VAR MI 2022?

İlkokulda Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık konusunda bir gün sınırı koymamıştır. Tabi ki bu öğrencinin devamsızlık hakkı sınırsız demek değildir. Yani 1.sınıfta, 2.sınıfta, 3.sınıfta, 4.sınıfta devamsızlık hakkı yoktur. Öğrenciler uzun süre okula gelmezse okul idaresi duruma hemen müdahale etmektedir. Öğrencilerin okula devamı esastır.

Öğrenci okula gelmediği zaman bunun okul idaresi tarafından yönetilmesi gereken aşamaları vardır. Devamsızlık mektubu kaç günde gönderilir diye merak edenler için 7 gün okula gelmediğiniz zaman evinize ilk devamsızlık mektubu uyarısını alırsınız. Devamsızlık mektubu okul idaresi tarafından gönderilir.

İLKOKUL DERS SAATLERİ 2022

Okulların ilk ders saati ise farklılık gösteriyor. 8 ders yapan okulların ilk ders saatinin 0.30 olması bekleniyor. Ancak okullara göre ders saati değişlik gösterebiliyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim sömestr tatili 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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