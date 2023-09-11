İlkokul devamszılık hakkı 2022
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'ne göre, ilkokul ve ortaokullarda devamsızlığın kaç gün olduğu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan duyurunun ardından, okullarda devamsızlık hakkının kaç gün olduğu gündemde yerini aldı. Peki, okullarda raporlu, raporsuz kaç gün devamsızlık hakkı var? İlkokulda öğrenciler kaç gün devamsızlık yapabilir?
İLKOKULDA DEVAMSIZLIK VAR MI 2023?
İlkokulda Milli Eğitim Bakanlığı devamsızlık konusunda bir gün sınırı koymamıştır. Tabi ki bu öğrencinin devamsızlık hakkı sınırsız demek değildir. Yani 1.sınıfta, 2.sınıfta, 3.sınıfta, 4.sınıfta devamsızlık hakkı yoktur. Öğrenciler uzun süre okula gelmezse okul idaresi duruma hemen müdahale etmektedir. Öğrencilerin okula devamı esastır.
LİSEDE SINIFTA KALMA GERİ Mİ GELDİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz dönemlerde uygulanan ancak yakın zamanda kaldırılan liselerde sınıf tekrarının tekrar yürürlüğe koyacaklarını, devamsızlık affını da kaldıracaklarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sözlerine şu şekilde devam etti;
“Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin, yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak merdiven altı, eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele edeceğiz.”
Öğrenci okula gelmediği zaman bunun okul idaresi tarafından yönetilmesi gereken aşamaları vardır. Devamsızlık mektubu kaç günde gönderilir diye merak edenler için 7 gün okula gelmediğiniz zaman evinize ilk devamsızlık mektubu uyarısını alırsınız. Devamsızlık mektubu okul idaresi tarafından gönderilir.
İLKOKUL DERS SAATLERİ 2022
Okulların ilk ders saati ise farklılık gösteriyor. 8 ders yapan okulların ilk ders saatinin 08.30 olması bekleniyor. Ancak okullara göre ders saati değişlik gösterebiliyor.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.