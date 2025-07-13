Twitch ve YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla milyonlara ulaşan iShowSpeed'in Türkiye ziyareti devam ediyor. Speed'in Türkiye ziyaretinde birbirinden ilginç anlar da yaşandı. Taksim'deki Maraş dondurmacısında ağzına peçete sıkıştırılması, Galata Kulesi'nde görevlilerle anlaşmaya çalışması, Galatasaray'lı bir taraftarın atkı takmasını reddetmesi ve Türk fenomen Tuna Tavus ile güreş gösterisi yapması İstanbul ziyaretinde sosyal medyada çokça konuşulan anlardandı. PekiSpeed kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? iShowSpeed nasıl ünlü oldu? İşte yayıncı hakkında merak edilenler.
Gerçek adıyla Darren Watkins Jr., bilinen adıyla iShowSpeed, son yıllarda dijital dünyada adından en çok söz ettiren fenomenlerden biri. Özellikle genç kitlelerin yakından takip ettiği Speed, yayıncılık kariyerine mütevazı bir başlangıç yapsa da, bugün geldiği nokta dünya çapında bir başarı hikâyesine dönüşmüş durumda.
iShowSpeed kimdir, nasıl ünlü oldu?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 yılında doğan Darren Watkins, 21 Mart 2016'da ilk YouTube hesabını açtı. Ancak aktif olarak video paylaşmaya başlaması 2017 yılını buldu. İlk canlı yayını ise 2018 yılında gerçekleşti. O dönemlerde yalnızca 1-2 kişi tarafından izlenen yayınları, kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Özellikle Fortnite ve NBA 2K gibi popüler oyunlara odaklanan Speed, izleyici sayısını hızla artırdı.
Talking Ben ile patlama yaptı
2020 yılı itibarıyla yayınladığı içeriklerle YouTube ve Twitch'te büyük bir ivme yakalayan Speed, Talking Ben isimli mobil oyunla adeta patlama yaşadı. Bu dönemde mizahi ve çılgın tepkileriyle öne çıkan yayıncı, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir "internet karakteri" hâline geldi.
Müzik kariyeri: Sadece yayıncı değil, aynı zamanda rapçi
iShowSpeed, yalnızca oyun dünyasıyla sınırlı kalmadı. "Shake", "Bounce", "Dooty Booty", "God is Good" gibi şarkılarla müzik dünyasına da adım attı. Kliplerinde ve sahne performanslarında da enerjik ve dikkat çekici üslubunu sürdüren Speed, hayran kitlesini daha da genişletti.
Ödüllü kariyeri
2022 ve 2023 yıllarında Streamy Awards tarafından “Yılın Yayıncısı” ve “En İyi Çıkış Yapan Yayıncı” ödüllerine layık görülen Speed, yayıncılık dünyasında ne kadar büyük bir etki yarattığını da resmî olarak kanıtlamış oldu.
Türkiye ilgisi ve son ziyareti
iShowSpeed, daha önce de geldiği Türkiye’ye 2025 Temmuz ayında bir kez daha gelerek büyük ilgi topladı. Galata Kulesi'nden İstiklal Caddesi'ne, CZN Burak’tan sokak lezzetlerine kadar renkli anlara sahne olan yayınları, Türkiye’de hem sosyal medya gündemini hem de canlı yayın izlenme rekorlarını alt üst etti. Türkiye yayını sırasında YouTube abone sayısı 42 milyona ulaşan Speed, bu başarısını takla atarak ve ay yıldızlı armayı öperek kutladı.