Gerçek adıyla Darren Watkins Jr., bilinen adıyla iShowSpeed, son yıllarda dijital dünyada adından en çok söz ettiren fenomenlerden biri. Özellikle genç kitlelerin yakından takip ettiği Speed, yayıncılık kariyerine mütevazı bir başlangıç yapsa da, bugün geldiği nokta dünya çapında bir başarı hikâyesine dönüşmüş durumda.





iShowSpeed kimdir, nasıl ünlü oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 yılında doğan Darren Watkins, 21 Mart 2016'da ilk YouTube hesabını açtı. Ancak aktif olarak video paylaşmaya başlaması 2017 yılını buldu. İlk canlı yayını ise 2018 yılında gerçekleşti. O dönemlerde yalnızca 1-2 kişi tarafından izlenen yayınları, kısa sürede dikkat çekmeye başladı. Özellikle Fortnite ve NBA 2K gibi popüler oyunlara odaklanan Speed, izleyici sayısını hızla artırdı.

Talking Ben ile patlama yaptı

2020 yılı itibarıyla yayınladığı içeriklerle YouTube ve Twitch'te büyük bir ivme yakalayan Speed, Talking Ben isimli mobil oyunla adeta patlama yaşadı. Bu dönemde mizahi ve çılgın tepkileriyle öne çıkan yayıncı, sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir "internet karakteri" hâline geldi.

Müzik kariyeri: Sadece yayıncı değil, aynı zamanda rapçi

iShowSpeed, yalnızca oyun dünyasıyla sınırlı kalmadı. "Shake", "Bounce", "Dooty Booty", "God is Good" gibi şarkılarla müzik dünyasına da adım attı. Kliplerinde ve sahne performanslarında da enerjik ve dikkat çekici üslubunu sürdüren Speed, hayran kitlesini daha da genişletti.

Ödüllü kariyeri

2022 ve 2023 yıllarında Streamy Awards tarafından “Yılın Yayıncısı” ve “En İyi Çıkış Yapan Yayıncı” ödüllerine layık görülen Speed, yayıncılık dünyasında ne kadar büyük bir etki yarattığını da resmî olarak kanıtlamış oldu.

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