İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANI: Yağışlar Su Seviyesini Artırabilecek mi?

İstanbul’da barajların doluluk oranı, sıcak geçen bahar ayları ve azalan yağışlar nedeniyle son haftalarda düşüş trendine girdi. Ancak yeni haftayla birlikte gelen sağanak yağmur, barajlardaki su seviyelerine olumlu katkı sağlayabilir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan en güncel verilere göre, kentin genel baraj doluluk oranı şu an %77,42 seviyesinde.

YAĞIŞLARIN ETKİSİ NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok noktasında etkisini gösteren sağanak yağmurun, barajlara olan etkisi henüz ölçülmedi. Bu etkinin 27 Mayıs Salı günü açıklanacak verilerle netleşmesi bekleniyor.

SON 14 GÜNLÜK DEĞİŞİM: BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ AZALIYOR

Mayıs ayı başından itibaren barajlardaki doluluk oranlarında istikrarlı bir azalma dikkat çekiyor. Son 14 gün içinde yaşanan değişim şu şekilde:

12 Mayıs – %79,6

13 Mayıs – %79,41

14 Mayıs – %79,2

15 Mayıs – %79,01

16 Mayıs – %78,75

17 Mayıs – %78,7

18 Mayıs – %78,97

19 Mayıs – %78,83

20 Mayıs – %78,64

21 Mayıs – %78,45

22 Mayıs – %78,22

23 Mayıs – %77,99

24 Mayıs – %77,78

25 Mayıs – %77,52

Son iki haftada toplamda yaklaşık 2 puanlık bir azalma yaşandı.

BARAJ BARAJ SON DURUM: ELMALI VE ÖMERLİ ÖNDE, ISTRANCALAR VE SAZLIDERE GERİDE

İstanbul’daki bazı önemli barajların güncel doluluk oranları ise şöyle:

Elmalı Barajı – %91,71

Ömerli Barajı – %89,66

Kazandere Barajı – %85,52

Pabuçdere Barajı – %84,85

Darlık Barajı – %80,78

Terkos Barajı – %77,59

Büyükçekmece Barajı – %68,64

Alibey Barajı – %57,58

Sazlıdere Barajı – %56,81

Istrancalar Barajı – %44,86

Elmalı ve Ömerli barajları hâlâ yüksek doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, özellikle Istrancalar ve Sazlıdere barajlarında su seviyelerinin kritik seviyelere yaklaştığı gözleniyor.



