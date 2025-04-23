İstanbul deprem toplanma alanları 2025: İlçe ilçe AFAD eDevlet acil toplanma alanı sorgulama

Türkiye'nin deprem ülkesi olması dolayısıyla hem ufak çaplı zaman zaman ise hissedilir derecede depremler meydana gelebiliyor. Yaşanan depremler ile birlikte, güvenli bölgelerde bulunmak isteyenler, acil durum toplanma alanlarının nerelerde olduğunu sorguluyor. Konuyla ilgili AFAD'ın belirlediği ve tüm il, ilçe ve mahallelerdeki toplanma alanlarını listelediği bir sayfa bulunuyor. E-Devlet'e giriş yaparak deprem toplanma alanları sorgulaması kısa sürede yapılabiliyor.





İSTANBUL DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

Acil toplanma alanlarını sorgulamak için, E-Devlet sayfasını açarak, arama kısmına ' Acil toplanma alanları ' yazılması gerekiyor. Açılan sayfadan bulunduğunuz il ilçe ve mahalle seçimi yaparak, en yakın deprem toplanma alanlarını görüntüleyebilirsiniz.

Toplanma Alanına Erişim

ACİL TOPLANMA ALANI : Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA : Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Toplanma Alanları, afet sonrası paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi alışverişi için, halkın güvenle toplanabileceği alanlardır.

Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.





Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, yedi kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebiliyor.





Tüm illerde belediyeler, toplanma alanlarının tespitini ve kontrolünü yedi kriter doğrultusunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planında belirtiliyor. Daha önce kendine yakın toplanma alanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kurumlara başvuruyordu. AFAD’ın, afet ve acil durum toplanma alanlarını E-Devlet’e taşımasıyla birlikte, vatandaşlar bu bilgiye anında ulaşabiliyor.





Toplanma Alanları Diğer Kavramlarla Karıştırılıyor





Toplanma alanları, Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) yer alan diğer bazı kavramlarla karıştırılabiliyor. Barınma alanı ve tahliye alanı kavramları, günlük hayatta toplanma alanı kavramı yerine yanlış şekilde kullanılabiliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade ediyor. Yani bu alanlar, vatandaşların hızla bir araya gelmesi ve bir süre beklemesi için seçiliyor. Buna göre İstanbul’da 2.864, Türkiye genelinde yaklaşık 15.984 toplanma alanı bulunuyor.





Toplanma alanı ile karıştırılabilen kavramlardan olan barınma alanı, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkent-konteynerkent kurulacak alanları tanımlıyor. Karıştırılan bir diğer kavram olan tahliye alanı ise vatandaşların güvenli bir şekilde afet bölgesinden tahliye edileceği, ulaşım yollarına yakın ve toplanma alanlarına nazaran daha geniş alanları belirtiyor. Barınma alanı ve tahliye alanı, toplanma alanından farklı ihtiyaçları karşıladığı için toplanma alanından farklı ölçütlere göre belirleniyor.





Toplanma Alanları Nasıl Belirleniyor?





Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun nitelik taşımıyor. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendiriliyor. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit ediliyor.



