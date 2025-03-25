İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük İstanbul hava durumu merakla araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Mart haftalık İstanbul hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte İstanbul için beklenen hava durumu tahmini...
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili olurken, hafta başında sağanak görüldü.
İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer yoğun bulutlanma görülmesi beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis oluşabilirken, doğu bölgelerinde buzlanma ve don olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Mart 2025 Salı günü için yapılan İstanbul hava durumu tahminleri şu şekilde:
Beklenen sıcaklık: 15 - 19 (günde 17)
Hissedilen sıcaklık: 15 - 19
Nem %: 45-70 aralığı