Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer yoğun bulutlanma görülmesi beklenirken, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis oluşabilirken, doğu bölgelerinde buzlanma ve don olasılığı bulunuyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.