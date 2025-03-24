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Ankara'da hava nasıl olacak? 24 Mart Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Ankara'da hava nasıl olacak? 24 Mart Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Tuğba Güner
15:4624/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara hava durumu
Ankara hava durumu

Ankara hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük tahmin raporları doğrultusunda şekilleniyor. Ankara'da önümüzdeki günlerde hava genellikle bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 20'li derecelerde seyrederken, geceleri 10 derece civarında olacak. İşte 24 Mart Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini....

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava genellikle bulutlu, 20'li derecelerede seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki 5 günde yağmur gözükmüyor

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

24 Mart itibarıyla Ankara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 14 ila 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:



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