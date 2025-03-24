24 Mart itibarıyla Ankara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 14 ila 17 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor.