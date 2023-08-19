Okulların açılmasına kısa bir süre kala, alışveriş telaşı da başladı. Hangi sınıf olursa olsun, okul malzemeleri ihtiyacı bitmiyor. Kırtasiye alışverişine bütçe ayıramayan dar gelirli aileler için ise Devlet yardım eli uzatıyor. 2023 kırtasiye desteği ücreti ne kadar, kaç lira oldu?

KIRTASİYE DESTEĞİ 2023 NE KADAR, KAÇ LİRA?

Çocuğu okula giden ailelere, yılda bir kez geri ödemesiz olarak yapılan kırtasiye yardımının tutarı bin 300 lira olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları çatısı altında yapılacak. Kırtasiye yardımı başvurusu için başvuru şartlarını yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları, e-devlet üzerinden yapılıyor. Başvurmak isteyenler, T.C. kimlik numaraları ile e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Başvuru şartlarını yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılacak.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK'dan alınan belge

Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi







