Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlandı.