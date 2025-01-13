Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL oldu. İşte köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücret tarifesi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.
15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?
15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlandı.
Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle:
#Köprü geçiş ücreti
#otoyol geçiş ücretleri
#Yavuz Sultan Selim Köprüsü
#Osmangazi Köprüsü
#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü