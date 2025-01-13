Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 fiyatları belli oldu

Köprü, otoyol ve tünellerin 2025 fiyatları belli oldu

09:0813/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL oldu. İşte köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı yeni ücret tarifesi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL zamlandı.

Güncel otoyol ve köprü geçiş ücretleri ise şöyle:

#Köprü geçiş ücreti
#otoyol geçiş ücretleri
#Yavuz Sultan Selim Köprüsü
#Osmangazi Köprüsü
#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı sonuna kadar her il ve her ilçede hayata geçirilecek: Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması nedir?