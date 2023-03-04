KOSGEB, gelecek dönemde ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'leri uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak, ülkenin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'leri desteklemeye devam edecek. “KOSGEB ile daha güçlü KOBİ'ler, gelişen ekonomi" vizyonu ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lerin gücüne güç katmak için hizmet ve destekler sunuluyor. Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 59 bin KOBİ'yi desteklemeyi planlıyor.

KOSGEB destekleri

KOSGEB hibe desteği var mı?

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 12 bin 811 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 13 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Başkanlık tarafından 2023'te kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29,5'i bulması bekleniyor.

Başkanlık, bu yıl 168 bin kişinin girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almasını hedeflerken, bunlardan 70 bin kişinin kadın olması planlanıyor. KOSGEB'ten bu kapsamda geçen yıl 154 bin 92 kişi girişimcilik eğitimi alırken bunların arasında 64 bin 953 kişinin kadın olduğu görüldü.

KOSGEB destekleri

KOSGEB, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor. Başkanlık, 2023'te 34 bin 325 girişimciyi desteklemeyi planlarken, ayrıca 4 bin 500 işletmeye de finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Başkanlıkça sağlanan finansman desteğiyle oluşturulan kredi hacminin bu yıl 360 milyon lira olması öngörülüyor.

KOSGEB destekleri hangi işleri destekliyor?

Gelecek dönemde de ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak üzere, ülkenin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'leri desteklemeye devam edecek olan KOSGEB, bu yıl 45 yerli ürüne destek sağlayacak.

KOSGEB

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, bu sektörlerde tasarım, üretim ve yönetim becerilerini geliştirmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler de veriyor. Bu kapsamda kurum 140 teknolojik ürüne destek verecek.

AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin işletmeye destek sunacak.

KOSGEB destekleri

KOSGEB hibe destek ödemeleri hangi sektörlerde veriliyor?

İmalat (unlu mamül, kahve, çay, içecek, dokuma, giyim eşyası imalatı gibi) İnşaat (Sıva işleri, yıkım, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, çatı işleri) Toptan ve perakende ticaret (motorlu taşıtlar, ev eşyası, hırdavat, gıda, içecek, pazar yerinde satış) Ulaştırma ve depolama (Nakliye, kurye, ev ve işyerlerinde taşımacılık) Bilgi ve iletişim (Yazılım, web tasarımı, kitap yayımı) Mesleki teknik faaliyetler (Danışmanlık, fotoğrafçılık, tercüme, reklamcılık) Destek faaliyetleri (İş bulma acentesi, seyahat acentesi, temizlik, fuar organizasyonu, güvenlik, taşıt kiralama) Konaklama ve yiyecek hizmetleri (lokanta, seyyar Yemek vb) Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı Deri eşyaların onarımı Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı Saatlerin ve mücevherlerin onarımı Kuru temizleme Kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri

KOSGEB hibe destekleri hangi sektörlere

KOSGEB hibe desteklerinden kimler yararlanır, şartlar neler?

Girişimci adaylarından yararlanma şartları ilgili kurum ve bakanlıklar tarafından belirlenmiştir: KOSGEB'in düzenlediği veya KOSGEB ile işbirliği yapan İŞKUR, belediyeler, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan, KOSGEB'in 'Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı bitiren, Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler veya İŞGEM'lerde yer alan işletmeler yararlanabilir. Açılan işyerinin 3 yıl faaliyette bulunması şarttır.

KOSGEB hibe desteği nasıl alınır?

İş kurmak isteyen girişimci, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne kaydolup 70 saatlik ders alıyor.

Girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken, diğer yandan da iş planı hazırlıyor.

Ardından, KOSGEB jürisine anlatıyor.

Jüriden onay alması halinde, 50 bin TL’lik hibe ve 100 bin TL’lik kredi almaya hak kazanıyor. (50 bin TL’lik hibenin 2 bin TL’si kuruluş giderleri için, 18 bin TL’si 2 yıllık surete alacağı makine, teçhizat, ofis donanımı; 30 bin TL’si de kira ve eleman giderleri için veriliyor.)

KOSGEB, hibe ve kredilerden yararlanmak için herhangi bir işletme sahibi veya başka bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor. Bu desteklerden yararlanmak için son bir yılda şirket açılış-kapanışı yapmamanız gerekiyor. Ayrıca girişimcinin BAĞKUR primlerini kendi kuracağı işletmesi üzerinden yatırması gerekiyor. Hem KOSGEB hibe desteklerinden yararlanıp hem de başka bir şirkette işçi olarak görünmeniz mümkün değildir.



