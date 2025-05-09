Kosmos 482 nedir? 500 kiloluk uzay aracı Kosmos 482 Türkiye’ye mi düşecek?

Kosmos 482 nereye düşecek sorusu araştırılmaya devam ediyor. Sovyetler dönemine ait olan uzay aracı Venüs gezegenine giderken teknik bir sıkıntı yaşadı. Teknik bir hata sonucu rotasından çıkan ve Dünya yörüngesinde takılı kalan Kosmos 482'nin düşüşe geçeceği bildirildi. Detaylar haberimizde…

KOSMOS 482 TEKNİK HATA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Fırlatmanın ilk aşamaları beklendiği gibi gitse de yörüngeden çıkarken çalışması gereken roketteki ek güç bloğu çalışmadı ve Kosmos 482 Dünya yörüngesinde kaldı. O zamanlarda Sovyetler başarısız uzay denemeleri için Kosmos adını kullanıyordu. NASA'ya göre Kosmos 482 dört parçaya ayrıldı ve ikisi dünyanın hemen alt yörüngesinde kaldı, diğer parçalar ise atmosferde yandı. Nasa'ya göre parçalardan birinin, iniş sondası olduğu düşünülüyor ve 10 Mayıs civarında atmosfere yeniden girmesi bekleniyor.

KOSMOS TÜRKİYE’YE Mİ DÜŞECEK?

Nereye inebileceği hakkında bilgiler çok kısıtlı. Gezegenin yüzde 70'i denizle kaplı olduğundan önemli bir hasara neden olması pek olası görülmüyor. Afrika, Güney Amerika, Avustralya, ABD, Avrupa’nın güney kısımları, Asya’nın bazı bölgeleri ve okyanuslara düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Uzay Enkazı Azaltma Analisti Stijn Lemmens, “Piyangoyu kazanma ihtimaliniz, bu uzay enkazı parçasının size çarpma ihtimalinden çok daha yüksek” açıklamasında bulundu.

KOSMOS 482’NİN TARİHÇESİ

Kosmos 482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs’e gönderilmek üzere fırlatılan ama teknik bir arıza nedeniyle görevini tamamlayamayan bir uzay aracıdır. Venüs yüzeyine iniş yapacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak kalkış sırasında yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya yörüngesinde mahsur kaldı. Şu anda düşmesi bekleniyor.























