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KPSS A Grubu lisans başvuru kılavuzu 2025: ÖSYM KPSS başvuru şartları neler? KPSS'de uygulanacak testlerin kapsamları

KPSS A Grubu lisans başvuru kılavuzu 2025: ÖSYM KPSS başvuru şartları neler? KPSS'de uygulanacak testlerin kapsamları

20:3926/06/2025, Thursday
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KPSS A Grubu başvuru kılavuzu
KPSS A Grubu başvuru kılavuzu

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru ile 2025 KPSS A grubu lisans başvuru kılavuzu adayların erişimine açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 10 Temmuz 2025 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresinden devam edecek. Peki KPSS A Grubu lisans başvuru şartları neler? Sınavda uygulanacak testlerin kapsamları neler? İşte KPSS A Grubu lisans başvuru kılavuzu ve detaylı açıklamalar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının başladığını ve 10 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.


"Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna girmek zorunda olan adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verebilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar kılavuz ve başvuru bilgilerine, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

f) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Engelli adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girdikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve bu sınavın sonuçlarına

göre yerleştirme yapılacaktır.


TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Genel Yetenek Testi (Toplam Ağırlık: %100)

Sözel Bölüm (%50) Sözel akıl yürütme, dil bilgisi, yazım kuralları

Sayısal Bölüm (%50) Sayısal ve mantıksal akıl yürütme


* Genel Kültür Testi (Toplam Ağırlık: %100)
1. Tarih (%45)

Osmanlı Öncesi Türk Devletleri (%5)

Osmanlı Tarihi (%15)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%20)

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (%5)

2. Türkiye Coğrafyası (%30)

Fiziki Özellikler (%12)

Beşerî Özellikler (%5)

Ekonomik Özellikler (%13)

3. Temel Yurttaşlık Bilgisi (%15)

Hukuk Başlangıcı (%5)

Anayasa ve İnsan Hakları (%5)

İdare (%5)

4. Genel Kültürel ve Sosyoekonomik Konular (%10)
* Kamu Yönetimi Testi (Toplam Ağırlık: %100)

Siyaset Bilimi (%20)

Anayasa (%15)

Yönetim Bilimleri (%20)

Yönetim Hukuku (%20)

Kentleşme ve Çevre Sorunları (%15)

Türk Siyasi Hayatı (%10)

*Hukuk Testi (Toplam Ağırlık: %100)

Anayasa Hukuku (%10)

İdare Hukuku ve İdari Yargı (%15)

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi (%15)

Medeni Hukuk (%15)

Borçlar Hukuku (%15)

Ticaret Hukuku (%15)

İcra ve İflas Hukuku (%15)

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