KPSS A Grubu lisans başvuru kılavuzu 2025: ÖSYM KPSS başvuru şartları neler? KPSS'de uygulanacak testlerin kapsamları

ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Engelli adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girdikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve bu sınavın sonuçlarına