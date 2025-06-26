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KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri

KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri

00:5226/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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KPSS lisans başvuruları başlıyor
KPSS lisans başvuruları başlıyor

KPSS başvuruları ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 26 Haziran perşembe günü başlayacak. Sınava katılacak olan adaylar sınav başvuru uygulama takvimini araştırmaya devam ediyor. 2025 KPSS lisans başvurularına dair tarihler ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş bilgileri yazımızda.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları bugün (26 Haziran) başlıyor. Sınava katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. İşte KPSS lisans başvuru ve sınav uygulama takvimi.


KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav uygulama takvimine göre, 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuruları
26 Haziran-10 Temmuz 2025
tarihleri arasında alınacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE UYGULAMA TARİHLERİ

2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür)

Sınav Tarihi: 07 Eylül 2025 (Pazar)

Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025


2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) – 1. Gün

Sınav Tarihi: 13 Eylül 2025 (Cumartesi)

Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025


2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) – 2. Gün

Sınav Tarihi: 14 Eylül 2025 (Pazar)

Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025

Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar

Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025



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KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri