KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları bugün (26 Haziran) başlıyor. Sınava katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. İşte KPSS lisans başvuru ve sınav uygulama takvimi.