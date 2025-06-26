KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri

KPSS başvuruları ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 26 Haziran perşembe günü başlayacak. Sınava katılacak olan adaylar sınav başvuru uygulama takvimini araştırmaya devam ediyor. 2025 KPSS lisans başvurularına dair tarihler ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş bilgileri yazımızda.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları bugün (26 Haziran) başlıyor. Sınava katılım sağlayacak olan adayların başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. İşte KPSS lisans başvuru ve sınav uygulama takvimi.
KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR
KPSS LİSANS BAŞVURU VE UYGULAMA TARİHLERİ
Sınav Tarihi: 07 Eylül 2025 (Pazar)
Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar
Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025
Sınav Tarihi: 13 Eylül 2025 (Cumartesi)
Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar
Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025
Sınav Tarihi: 14 Eylül 2025 (Pazar)
Başvuru Tarihleri: 26 Haziran – 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru Günü: 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar
Sonuç Tarihi: 10 Ekim 2025