KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Kamuya personel alımlarında temel ölçüt olan sınav, bu yıl sadece lisans düzeyinde gerçekleştirilecek. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımlayacağı başvuru kılavuzunu beklerken, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Sınav takvimiyle birlikte gözler, başvuru tarihinin duyurulacağı ÖSYM açıklamasına çevrildi.
2025-KPSS başvuru sürecine ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, lisans düzeyinde düzenlenecek sınav için başvuru tarihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından her yıl açıklanan başvuru kılavuzu öncesi, "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.
Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.
KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 3
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak