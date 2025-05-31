KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ

2025-KPSS başvuru sürecine ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, lisans düzeyinde düzenlenecek sınav için başvuru tarihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından her yıl açıklanan başvuru kılavuzu öncesi, "KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.