Özgün KPSS ortaöğretim geç başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı
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KPSS ortaöğretim geç başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında, lisans alan bilgisi, ÖABT sınavı başta olmak üzere, ortaöğretim, ve ön lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 18 Eylül’de tamamlandı. 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Peki Lise 2022 KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman, bitti mi, ne zaman son gün? ÖSYM 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS ortaöğretim, ön lisans sınav ve başvuru takvimi;

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ne zaman, başvurular ne zaman bitecek?
KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 lise sınav tarihi

1-13 Eylül tarihleri arasında tamamlanan KPSS ortaöğretim başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından son bir fırsat daha verilecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman? ÖSYM 2022 Ön lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar.

2022 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022-KPSS Ortaöğretim geç başvuru takvimiyle birlikte, ilk başvurularını yapamayan adaylar başvuru yapabilecek.

  • Buna göre; KPSS ortaöğretim geç başvuruları 21-22 Eylül tarihlerinde alınacak. Başvurular 22 Eylül akşamı 23.59'da son bulacak.
  • KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

  • KPSS 2022 ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

Ön lisans 2022 KPSS sınavı ne zaman?

  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022 KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapıldı.

  • 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) ne zaman?

  • 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-MHUY sınavı ne zaman?

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı tarihi de sorgulanıyor. 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'nin sıçramasına vesile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Türkevi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, BM Genel Kurulu’nda ‘KKTC’nin resmen tanınması’ ilişkin yaptığı açıklama soruldu. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs’a yönelik siyasetimiz belli. Bu tartışma götürmez. Biz Kuzey Kıbrıs’ı rastgele bir ülke olarak görmüyoruz. Onu biz adeta kendimiz olarak kabullendik, öyle görüyoruz, öyle de göreceğiz. Ülkemizde misafir ettiğimiz ya da ziyaret ettiğimiz tüm liderlere Kıbrıs’taki haklı mücadelemizi, meselenin adil ve kalıcı çözüme kavuşturulmasını yine aynı şekilde hep tekrarladık, hep ifade ettik. Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır" dedi.
Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
Spor

Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Göçebe Oyunları, bir kimlik sembolü, kimliğimizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Hem ülkeler hem de halklar için, özellikle gençlik için önemli bir mesaj" ifadelerini kullandı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada kültürel anlamda tekdüzeliğe doğru güçlü bir gidiş varken unutulmaya yüz tutmuş renklerini, mutfaklarını, dillerini, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler
Dünya

Erasmus'ta başörtüsü sansürü: İslamofobikler rahatsız oldu diye afişi sildiler

Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus, afişinde yer alan başörtülü öğrenci fotoğrafını, Fransa aşırı sağının tepkileri üzerine kaldırarak yerine başka bir görsel paylaştı. Erasmus'un geri adımı, sosyal medyada "aşırı sağın tepkisine her zaman baş eğildiği" şeklinde yorumlandı. Başörtülü kız çocuğunun yer aldığı afişin silinmesine tepki üstüne tepki yağdı.

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