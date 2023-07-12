Ciğer sarma
Edirne'de oldukça fazla tüketilen sakatatlar kategorisine giren Ciğer Sarma'ya Rumeli Mutfağında da rastlamak mümkündür. İşte kuzu ciğerinden hazırlanan nefis gömlek yağlı ciğer sarmanın yapılışı...
GÖMLEK YAĞINDA KUZU CİĞER SARMA TARİFİ
2 takım kuzu gömlek
İç malzemeleri için
- 3 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan
- 500 gr kuzu ciğeri
- 1 paket dolmalık fıstık
- 1 paket kuş üzümü
- Bir tutam maydanoz
- Bir tutam dereotu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yenibahar
- Tarçın
- Sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
Üzeri için
2 yumurta sarısı gerekmektedir.
KUZU CİĞER SARMA NASIL YAPILIR?
Pirinçleri sıcak su ile ıslatın, bekletin. Kuzu gömlekleri ılık suda bekletin. Kuzu ciğeri küp küp doğranır ve yağsız tavada kavrun. Tuz ekleyin ve kapağını kapatın.
İç harcı için; Tencereye sıvıyağ-tereyağ ekleyin. Yemeklik doğranmış soğanları, dolmalık fıstıkları ekleyip kavurmaya başlayın. Pirinçler süzüp ekleyin. Yenibahar, tuz , tarçın, karabiber, kesme şeker, kuş üzümü ve en son ciğerleri ekleyin, sıcak su ilave edin. İç pilav suyunu çekene kadar pişirin.Nane ve dereotu küçük küçük kıyılıp demlenen pilava eklenir, harmanlanır.
Açılmaları için sıcak suda bekletilen kuzu gömleklerinin suyu süzülür, büyük kareler şeklinde kesilir. Her gömlek çorba kasesine yerleştirilir ve içi ciğerli pilavla doldurulur. Kasenin dışında kalan kenarlar kapatılır ve ters çevrilerek yağlanmış tepsiye alınır. Üzerilerine yumurta sarısı sürülür. 180 derecedeki fırında nar gibi kızarana kadar pişirilir.