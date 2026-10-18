Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon'luk soru: Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı 'Khan'dır?
Milyoner yarışması bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmada 1 milyon TL'lik soru açıldı. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindekİ "Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı 'Khan'dır?" sorusunun doğru cevabı belli oldu.
SORU: Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı Khan'dır?
CEVAP: A: Suudi Arabistan
A: Suudi Arabistan
B: Moğolistan
C: Hindistan
D: Kazakistan
"Khan" (Han) soyadı köken olarak Orta Asya'da Türk ve Moğol boylarında liderlere verilen tarihi bir unvandır. Ancak dünya genelindeki nüfus verileri ve istatistikler incelendiğinde, bu soyadının verilen seçenekler arasında o ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen (en yaygın birinci) soyadı olduğu yer Suudi Arabistan'dır.
Bu durumun temel sebebi, Suudi Arabistan'da yerel halkın soyadı yapısının kabile isimlerine göre çok büyük bir çeşitlilik göstermesi, buna karşın ülkede yaşayan ve bu soyadını taşıyan milyonlarca Güney Asyalı (Pakistan, Hindistan, Bangladeş kökenli) göçmen işçinin nüfus istatistiklerinde "Khan" soyadını zirveye taşımasıdır.