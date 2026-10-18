Satranç oyunundaki Azerbaycan dilindeki adı nedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik sorunun yanıtı
22:02, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 22:05, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Milyoner
Satranç oyunundaki Azerbaycan dilindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bu sorunun yanıtı izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte 500 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı.
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam yeni sezonu 1252. bölümüyle ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın ayrılmasının ardından sunuculuğunu Cem Öğretir'in üstlendiği programda 500 bin TL'lik sorunun yanıtı da belli oldu.
SORU:
Satranç oyunundaki Azerbaycan dilindeki adı nedir?
CEVAP: A: Şahmat
A: Şahmat
B: Satranç
C: Garp daması
D: Çes
Özgün
Oktay Kaynarca Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok ve yerine kim geldi? Yeni sunucu Cem Öğretir kimdir?
Başlıklar :satrançazerbaycan dilimilyonerşahmat