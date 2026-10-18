Pastırma sıcakları ekimde mi, kasımda mı başlayacak? 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Oktay Kaynarca Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok ve yerine kim geldi? Yeni sunucu Cem Öğretir kimdir?

Oktay Kaynarca neden yok, Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı mı, neden ayrıldı ve yerine kim geldi? ATV'nin sevilen bilgi yarışmasının yeni sezonunda yaşanan sunucu değişikliği izleyicilerin gündemine oturdu. 2024 yılında Kenan İmirzalıoğlu'ndan görevi devralan Oktay Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir geçti. Kaynarca'nın Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine odaklanmak için yarışmadan ayrıldığı öne sürülürken, ayrılığın gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Oktay Kaynarca şimdi ne yapıyor, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir kimdir? İşte 10 milyon TL'ye yükseltilen büyük ödül ve yarışmanın yeni dönemine ilişkin merak edilen detaylar.