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Pastırma sıcakları ekimde mi, kasımda mı başlayacak? 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları ekimde mi, kasımda mı başlayacak? 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

22:23, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Pastırma sıcakları ekimde mi, kasımda mı başlayacak? 2026 pastırma yazı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Pastırma sıcakları 2026 yılında sonbaharın serin ve yağışlı günleri arasında yeniden etkili olabilecek güneşli ve ılık hava koşullarıyla gündemde. Türkiye genelinde genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri öne çıkıyor. Gündüz sıcaklıklarının bazı bölgelerde 18 ila 24 dereceye ulaşabildiği bu dönemin başlangıcı ve süresi ise hava koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Pastırma yazı hangi tarihlerde yaşanacak, hava kaç derece olacak ve sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte pastırma sıcaklarının beklenen tarihleri, süresi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

Pastırma sıcakları 2026 yılında ne zaman başlayacak? Sonbaharda kısa süreli ılık havaların görüldüğü pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri öne çıkarken, sıcaklıkların kaç gün etkili olacağı ve hangi seviyelere ulaşabileceği merak ediliyor.


Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları, 2026 yılında da gündemde. Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazının bu yıl 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak başlangıç ve bitiş tarihleri, atmosfer koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebiliyor.

Pastırma sıcakları 2026 yılında ne zaman başlayacak? Sonbaharda kısa süreli ılık havaların görüldüğü pastırma yazı için 25 Ekim-15 Kasım tarihleri öne çıkarken, sıcaklıkların kaç gün etkili olacağı ve hangi seviyelere ulaşabileceği merak ediliyor.Sonbaharda hava sıcaklıklarının yeniden yükseldiği dönem olarak bilinen pastırma sıcakları, 2026 yılında da gündemde. Türkiye'de genellikle ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk yarısında görülen pastırma yazının bu yıl 25 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak başlangıç ve bitiş tarihleri, atmosfer koşullarına ve bölgesel farklılıklara göre değişebiliyor.

Pastırma sıcakları 2026 ne zaman başlayacak?


2026 yılında pastırma sıcakları için 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönem öne çıkıyor. Bununla birlikte söz konusu tarihler, kesinleşmiş bir meteorolojik takvim niteliği taşımıyor.


Pastırma yazının ne zaman başlayacağı, hava sıcaklıklarının seyri ve atmosferik koşullara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle ılık hava döneminin her bölgede aynı tarihlerde yaşanması beklenmiyor.

Pastırma sıcakları 2026 ne zaman başlayacak?2026 yılında pastırma sıcakları için 25 Ekim ile 15 Kasım arasındaki dönem öne çıkıyor. Bununla birlikte söz konusu tarihler, kesinleşmiş bir meteorolojik takvim niteliği taşımıyor.Pastırma yazının ne zaman başlayacağı, hava sıcaklıklarının seyri ve atmosferik koşullara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle ılık hava döneminin her bölgede aynı tarihlerde yaşanması beklenmiyor.

Pastırma sıcakları kaç gün sürer?


Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün etkili oluyor. Ancak atmosferik koşullara bağlı olarak bu süre kısalabiliyor veya uzayabiliyor.


Bazı yıllarda ılık hava koşulları yaklaşık iki haftaya kadar devam edebilirken, bazı dönemlerde sıcaklık artışı yalnızca birkaç günle sınırlı kalabiliyor.

Pastırma sıcakları kaç gün sürer?Pastırma sıcakları genellikle 3 ila 7 gün etkili oluyor. Ancak atmosferik koşullara bağlı olarak bu süre kısalabiliyor veya uzayabiliyor.Bazı yıllarda ılık hava koşulları yaklaşık iki haftaya kadar devam edebilirken, bazı dönemlerde sıcaklık artışı yalnızca birkaç günle sınırlı kalabiliyor.

Pastırma sıcaklarında hava kaç derece olur?


Pastırma yazı boyunca gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Bölgesel farklılıklara bağlı olarak sıcaklıklar 18 ila 24 derece seviyelerine ulaşabiliyor.


Bu dönemin öne çıkan hava koşulları şöyle:


Gündüz sıcaklıkları: Mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabiliyor.


Gece sıcaklıkları: Gündüze kıyasla belirgin şekilde düşebiliyor.


Yağış durumu: Yağışın azaldığı, güneşli ve kuru hava koşulları görülebiliyor.


Atmosferik koşullar: Yüksek basınç etkisiyle gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirginleşebiliyor.

Pastırma sıcaklarında hava kaç derece olur?Pastırma yazı boyunca gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabiliyor. Bölgesel farklılıklara bağlı olarak sıcaklıklar 18 ila 24 derece seviyelerine ulaşabiliyor.Bu dönemin öne çıkan hava koşulları şöyle:Gündüz sıcaklıkları: Mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkabiliyor.Gece sıcaklıkları: Gündüze kıyasla belirgin şekilde düşebiliyor.Yağış durumu: Yağışın azaldığı, güneşli ve kuru hava koşulları görülebiliyor.Atmosferik koşullar: Yüksek basınç etkisiyle gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirginleşebiliyor.

Pastırma sıcakları her yıl görülür mü?


Pastırma sıcakları, sonbahar aylarında zaman zaman ortaya çıkan kısa süreli ılık hava dönemlerini tanımlıyor. Ancak bu hava koşulları her yıl aynı tarihlerde, aynı süreyle veya aynı şiddette yaşanmıyor.


Bazı yıllarda sıcaklık artışı belirgin şekilde hissedilirken, bazı yıllarda pastırma yazı etkisi daha sınırlı kalabiliyor.

Pastırma sıcakları her yıl görülür mü?Pastırma sıcakları, sonbahar aylarında zaman zaman ortaya çıkan kısa süreli ılık hava dönemlerini tanımlıyor. Ancak bu hava koşulları her yıl aynı tarihlerde, aynı süreyle veya aynı şiddette yaşanmıyor.Bazı yıllarda sıcaklık artışı belirgin şekilde hissedilirken, bazı yıllarda pastırma yazı etkisi daha sınırlı kalabiliyor.

Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?


Pastırma yazı adı, geleneksel pastırma üretiminde tercih edilen sonbahar hava koşullarıyla ilişkilendiriliyor.


Geçmişte pastırma üreticilerinin etin kurutulması ve olgunlaştırılması için gündüzleri ılık ve kuru, geceleri ise serin geçen dönemlerden yararlanması, bu adlandırmanın temelini oluşturuyor.


2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi günlerde etkili olacağı ve kaç gün süreceği ise hava koşullarının seyrine bağlı olacak.

Pastırma sıcakları ismi nereden geliyor?Pastırma yazı adı, geleneksel pastırma üretiminde tercih edilen sonbahar hava koşullarıyla ilişkilendiriliyor.Geçmişte pastırma üreticilerinin etin kurutulması ve olgunlaştırılması için gündüzleri ılık ve kuru, geceleri ise serin geçen dönemlerden yararlanması, bu adlandırmanın temelini oluşturuyor.2026 yılında pastırma sıcaklarının hangi günlerde etkili olacağı ve kaç gün süreceği ise hava koşullarının seyrine bağlı olacak.
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