KPSS ön lisans sonuçları için bekleyiş sürerken ÖSYM, 2026 yılı sonuç takvimini duyurdu. Adayların merakla beklediği sonuçların açıklanacağı tarih belli olurken sorgulama ekranına nasıl erişileceği de netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ön lisans oturumuna katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. KPSS lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler ön lisans sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun adayların katıldığı KPSS ön lisans sınavı için sonuç tarihi 30 Ekim olarak belirlendi.

Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Adaylar, belirlenen tarihte ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

KPSS ön lisans sonuçları nasıl sorgulanacak?

2026 KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama sürecine ilişkin bilgiler şöyle:

Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026

Sonuç saati: Henüz açıklanmadı.

Sorgulama adresi: https://sonuc.osym.gov.tr/

Giriş bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi

Alternatif erişim: ÖSYM'nin mobil uygulamaları

ÖSYM tarafından adaylar için basılı sonuç belgesi düzenlenmeyecek ve sonuçlar posta yoluyla adreslere gönderilmeyecek.

KPSS sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alacak?

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, sınav performanslarına ilişkin ayrıntılara erişebilecek.

Sonuç ekranında adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile hesaplanan KPSS puanları bulunacak.

KPSS ön lisans sonuçlarından sonra tercih süreci nasıl işleyecek?

2026 KPSS ön lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda başvurabilecekleri kamu kadrolarını inceleyebilecek.

Ancak sınav sonuçlarının açıklanması, kamu personeli alımlarında tercih veya atama işlemlerinin aynı tarihte başlayacağı anlamına gelmiyor.

Merkezi yerleştirme işlemleri ve kamu kurumlarının personel alımlarında yayımlanacak başvuru takvimleri, tercih kılavuzları ve kadro koşulları belirleyici olacak.

Adayların başvuru yaparken yalnızca KPSS puanlarını değil, mezuniyet alanlarını, nitelik kodlarını ve ilanlarda belirtilen diğer koşulları da dikkate alması gerekecek.

Tercih ve yerleştirme süreçlerine ilişkin ayrıntılar, ilgili kılavuzlar ve kurum duyurularıyla netleşecek.

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