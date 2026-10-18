KYK burs sonuçları 2026-2027: KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

KYK burs sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak?





2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçilecek. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğine ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı.





Değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, kendilerine karşılıksız burs mu yoksa geri ödemeli öğrenim kredisi mi verildiğini öğrenebilecek.