Lahmacun tarifi
Lahmacun” kelimesi köken olarak Arapça’daki “lahm bi ajin” kelimesinin türemiş halidir ve etli hamur anlamına gelir. Çıtır çıtır hamuru, lezzetli içi harcı ve yanında bir bardak ayranla adeta diyeti bozduracak olan lahmacunu bu akşam ana yemek olarak kolayca hazırlayabilirsiniz.
EVDE LAHMACUN TARİFİ
Evinizin rahatlığında sokak lezzetini deneyimleyin! Çıtır çıtır lahmacun yapmanın püf noktalarını keşfedin. Sokakta yediğiniz lahmacunları unutun! Enfes ve çıtır çıtır ev yapımı lahmacun tarifi içeriğimizde.
LAHMACUN NASIL YAPILIR?
3 su bardağı un
Tuz
1 çay kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
1 çay bardağı ılık süt
Yarım çay bardağı ılık su
350 g kuzu kıyma
1 soğan
2 domates
Yarım demet maydanoz
4 sivri biber
Tuz
Karabiber
Tatlı kırmızı toz biber
Limon dilimleri
Maydanoz
Hamuru için unu derin bir kaba alın. Tuz, toz şeker ve mayayı ilave edip karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp ayçiçek yağı ve sütü ilave edin.
Yumuşak bir hamur elde edecek şekilde yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 45 dakika mayalanmaya bırakın.
Kıymalı harç için kıymayı geniş bir kaseye alın. Rendelediğiniz soğan, kabuklarını soyup küçük küp doğradığınız domates, ince kıydığınız maydanoz ve sivri biberi ekleyip karıştırın. Tuz ve baharatlarla tatlandırın.
Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Üzerine un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açın.
Kıymalı harcı üzerine yayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkınca üzerini havlu kağıt ile örtüp 3-4 dakika bekletin. Limon dilimleri ve maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.