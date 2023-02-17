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Lazio Cluj karşısında 10 kişi tamamladığı maçı 1-0 kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Lazio evinde CFR Cluj’u konuk etti. Maçın henüz 15. dakikasında Patric Gabarron’un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lazio rakibini bulduğu tek golle mağlup etmesini bildi. Gol dakika 45’de Ciro Immobile’den geldi. Lazio - CFR Cluj maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

10:52 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Lazio 1-0 CFR Cluj

Lazio 1-0 CFR Cluj

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Lazio ve CFR Cluj karşı karşıya geldi. Maç Lazio’nun 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

LAZİO - CFR CLUJ MAÇ ÖZETİ

Lazio - CFR Cluj maç özetini izlemek için




#Lazio
#CFR Cluj
#maç özeti
#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
#Patric Gabarron
1 saat önce
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Lazio Cluj karşısında 10 kişi tamamladığı maçı 1-0 kazandı
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