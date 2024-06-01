|
Özgün

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?

"LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Sınav öncesi liseli adayları bir yandan da sınav sonuç tarihi ve LGS tercih takvimini merak ediyor. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?

10:59 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?
LGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?

"LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

#LGS
#lgs ter
#lgs tercih tarihleri
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı ödemeleri hangi tarihte, bu ay yatacak mı? Aile Destek Programı Haziran ayı e-devlet sorgulama ekranı