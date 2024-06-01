"LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu?