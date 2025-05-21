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MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçlarını açıkladı

MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçlarını açıkladı

23:2721/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçları belli oldu
1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçları belli oldu

Onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin başvuru sonuçları açıklandı.

1. Uluslararası Eğitim Kongresi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temasıyla 3-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek.

Kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine ilişkin verileri analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirmek, öğretmenler ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, modeli uygulayan öğretmenler ile bu alanda akademik çalışma yürüten araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çift kör hakem yöntemiyle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan bildiriler, Kongre'de sözlü ya da poster sunumu olarak yer almaya hak kazandı.

Kabul edilen bildiriler arasından sözlü sunum yapacak katılımcılar, eş zamanlı oturumlarda 15 dakikalık sunumlar gerçekleştirecek. Poster bildirileri ise kongre alanında sergilenecek.

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#1. Uluslararası Eğitim Kongresi
#1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçları
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MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçlarını açıkladı