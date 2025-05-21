MEB, 1. Uluslararası Eğitim Kongresi başvuru sonuçlarını açıkladı

Kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine ilişkin verileri analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirmek, öğretmenler ve öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, modeli uygulayan öğretmenler ile bu alanda akademik çalışma yürüten araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çift kör hakem yöntemiyle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan bildiriler, Kongre'de sözlü ya da poster sunumu olarak yer almaya hak kazandı.