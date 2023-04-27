Nükleer enerji santralleri dünya genelinde birçok ülkede bulunmaktadır. Bazı ülkelerin nükleer enerjiye bağımlılığı daha fazladır ve daha fazla santrale sahiptirler. Nükleer santrale sahip ülkeler ve nükleer santral hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

NÜKLEER SANTRAL NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL ÇALIŞIR?

Nükleer santraller, nükleer enerjinin kullanıldığı ve elektrik enerjisi üretmek için tasarlanmış tesislerdir. Bu santraller, atom çekirdeklerinin parçalanması veya birleştirilmesi yoluyla elde edilen ısıyı kullanarak buhar türbinlerini çalıştırarak elektrik üretirler.





Nükleer santrallerin temel yapıları, reaktörlerdir. Reaktörler, kontrol edilen nükleer fisyon veya füzyon reaksiyonlarını kullanarak ısı enerjisi üretirler. Bu ısı enerjisi, reaktör soğutucu sistemi tarafından alınır ve daha sonra buhar türbinlerine iletilir. Buhar türbinleri, yüksek hızda dönen jeneratörleri çalıştırarak elektrik üretirler. Bu elektrik enerjisi, daha sonra transformatörler aracılığıyla güç şebekesine aktarılır ve son kullanıcılara ulaştırılır.

NÜKLEER SANTRALLERİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Nükleer santrallerin avantajları ve dezavantajları şu şekildedir:

Avantajları

Temiz enerji: Nükleer enerji, fosil yakıtlara kıyasla daha temiz ve çevre dostudur. Nükleer enerji üretimi sırasında, atmosfere salınan sera gazı miktarı çok daha azdır.

Düşük maliyet: Nükleer enerji, fosil yakıtlara kıyasla daha ucuzdur. Nükleer yakıtın maliyeti düşüktür ve santrallerin yakıt ihtiyacı, geleneksel fosil yakıtlara kıyasla çok daha azdır.

Yüksek verimlilik: Nükleer santraller, yüksek verimlilikle çalışırlar ve uzun süreli çalışma süreleriyle, yüksek enerji üretirler.

Az yer kaplar: Nükleer santraller, diğer enerji kaynaklarına kıyasla daha az yer kaplar. Böylece, daha az alan kullanarak daha fazla enerji üretebilirler.

Dezavantajları

Güvenlik riski: Nükleer santrallerin güvenlik riskleri taşıması, en büyük dezavantajlarından biridir. Bir nükleer santral kazası son derece yıkıcı sonuçlar doğurabilir ve büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olabilir. Bunun bir örneği 1986 yılında Rusya'da Çernobil’de yaşanmıştır.

Atık yönetimi: Nükleer santrallerden çıkan atıkların uzun yarı ömürlü radyoaktif olması ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi gerekliliği, ciddi bir çevre sorunu oluşturur.

Yüksek yatırım maliyeti: Nükleer santrallerin kurulum maliyeti oldukça yüksektir ve uzun bir inşaat süreci gerektirir.

Nükleer silah yayılması riski: Nükleer santraller, nükleer silah üretiminde kullanılan malzemelerin de üretiminde kullanılabilir. Bu nedenle, nükleer santrallerin güvenliği, nükleer silah yayılması riskinin önlenmesi için de son derece önemlidir.

NÜKLEER ENERJİ NERELERDE KULLANILIR?

Nükleer teknolojinin en gelişmiş olduğu alan, tıptır. Hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılır ve özellikle kanser tedavisinde ışın uygulaması yapan bütün cihazlar nükleer teknoloji materyalleri ile çalışmaktadır.

İnsan vücuduna damar veya ağız yoluyla radyoaktif maddeler vererek (çeşitli görüntüleme teknikleriyle) kanseri ve tümörleri kolaylıkla yakalamak mümkündür. Bu amaç doğrultusunda kullanılan radyoaktif maddelerin insan sağlığına zararı bulunmamaktadır.

Ayrıca nükleer enerji, tarım alanındaki bitkilerin üretimini artırmayı, yetiştirme çalışmalarını, toprak-bitki-gıda-su ilişkilerinin kesin olarak araştırılmasını amaçlayan çalışmalarda kullanılmaktadır.

Çeşitli zararlılarla ve böceklerle mücadele etmek, hayvanların üreme performansını arttırmak amacıyla da kullanılan nükleer enerji, ağırlıklı olarak enerji üretiminde kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, toplam enerji ihtiyacının büyük bir kısmını nükleer enerji üstlenmektedir.

HANGİ ÜLKERLERDE NÜKLEER SANTRAL VAR?

Dünyada en fazla nükleer silah bulunduran ülkeler Birleşmiş Milletler daimi ülkeleridir. Nükleer silahları başarılı bir şekilde kullanmış olan sekiz egemen devlet bulunmaktadır. Bunlardan beşi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca "nükleer silahlı devlet" olarak kabul edilmektedir.

ABD: Dünyanın en fazla nükleer enerjiye sahip ülkesidir ve yaklaşık 93 nükleer enerji santrali vardır.

Fransa: Dünyanın en fazla nükleer enerjiye bağımlı ülkelerinden biridir ve yaklaşık 56 nükleer enerji santrali vardır.

Çin: Yaklaşık 52 nükleer enerji santrali ile dünyanın en fazla nükleer enerji santrali olan ikinci ülkesidir.

Rusya: Yaklaşık 38 nükleer enerji santrali vardır ve dünyanın en büyük nükleer enerji ihracatçılarından biridir.

Japonya: Yaklaşık 33 nükleer enerji santrali vardır, ancak 2011'deki Fukushima nükleer kazası nedeniyle bazıları kapalı durumdadır.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ

İlk nükleer yakıt getirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak ve doğal gaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşürecek.

1- Akkuyu NGS ile;

• Türkiye’nin elektrik arzının %10’u karşılanacak.

• CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.

• Projeye 6,5 milyar $ yerli katkı sağlanacak.

• Yıllık 7 milyar m3 doğalgaz ithalatı önlenecek.

2- Akkuyu NGS inşaatında son durum

• 4 ünitenin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor.

• Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS’de görev yapıyor.

• Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi ülkemizdedir.

• Şantiye sahasında en yoğun dönemde yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. Çalışanların %80’i Türk.

• Akkuyu NGS projesinde başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.

• Akkuyu projesi NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmektedir.







