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Aile Destek Paketi Ocak ayı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri, Ocak ayının geliyor olmasıyla birlikte gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı aile destek ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Aile Destek Programı ödemelerinin yatması Aralık ayının son günlerinde bekleniyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemesi yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödemesi sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatacak mı?
Aile Destek Paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ödemelerin Ocak ayından önce hesaplara yatırılacağının müjdesini verdi. Aile destek yardımının ödeme tarihi ve yeni yılda artış olup olmayacağı hak sahiplerinin en önemli gündem maddesi oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

AİLE DESTEK PAKETİ OCAK AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında yapılacak olan ödemelerin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hakan Çelik'in CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyircilerden gelen, "Aile destek paketi ödemeleri ocak ayının 8'inde değil de yılbaşından önce yatar mı?" sorusuna Bakan Yanık, "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını vermişti

Bakan Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Ocak ayı aile destek ödemelerinin bu hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ OCAK AYINDA ZAMLI MI YATACAK?

Aile destek yardımı ödemeleri geçtiğimiz aylarda 850 TL - 1.250 TL olarak güncellemişti. Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer alacaktır.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AİLE DESTEK PARASI SORGULAMA E-DEVLET

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

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