Galatasaray’ın transferi için görmelerini sürdürdüğü Oğuz Aydın’ın kim olduğu merak konusu. Peki Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın nereli kaç yaşında hangi takımda oynuyor, oynadığı mevki neresi?

Oğuz Aydın kimdir?

Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.

Oğuz Aydın futbol kariyeri

2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bucaspor 1928

7 Ağustos 2019'da, 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

2020-21 sezonunda, Bucaspor 1928 ile tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 11 gol, 3 asistlik performansıyla Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.

Oğuz Aydın'ın millî takım kariyeri