Okula giden çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı? Uzmanından kritik uyarı

Çocukların televizyon izleme ve internet kullanım süreleri konusunda aileleri uyaran Erkut Koç, çocuklara belli sorumluluklar vermek gerektiğine değindi. Koç, "Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar uzun bir yola giriyorlar ve bu uzun yolda bizim de yapmamız gereken şeyler var. Çocuğa sorumluluk vermelidir. Mesela kıyafetlerini, beslenme çantasını kendisinin hazırlaması gibi sorumluluklar verilmelidir. Bu sorumluluk sadece okul yaşantısı ile sınırlı da olmamalıdır. Evde basit işlere yardım etmesine de imkan verilmelidir. Bir bitki yetiştirmesi, hayvan beslemesi gibi sorumluluklar da çocuğun özgüvenini geliştirmekte etkili olacaktır" dedi.

"Okula uyum sorunu yaşayan çocuklarla vedalar kısa tutulmalı"

Okul hayatına yeni başlayan çocukların yaşadığı uyum sorunu ile ilgili ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Koç şunları söyledi: "Okula başlayan çocuklar uyum güçlükleri yaşayabilirler. Kendi başına bir şeyleri başarmakta zorlanabilir, ayrılık kaygısı yaşayabilirler. Bu sorun yaşandığında vedalar kısa tutulmadır. Anneden ayrılmak istemeyen çocukları bir yakını ya da babası okula bırakabilir. Çocuk ağlama krizlerine girdiğinde çok net olmalıyız ama o krizler bütün gün karın ağrısı şikayetleriyle devam ediyorsa o zaman bir uzman yardım alınmalıdır."

"Çocuklarda ekran süresi yarım saati geçmemelidir"

Okula uyum problemi yaşayan çocukların cezalandırılmasının ve başka çocuklarla kıyaslanmasının doğru olmadığını da sözlerine ekleyen Koç, çocuklarla sohbet etmenin önemine de değindi. Koç, "Çocuklarımız okuldan geldikten sonra en az 15 dakika onlarla sohbet etmemiz gerekiyor. 'Bugün okulda ne yaptın' gibi sorular sormalıyız ancak 'nasıl yaramazlıklar yaptın' gibi sorular kesinlikle sormamalıyız. Kitap okuma çalışmaları yapılmalıdır. Hiçbir şekilde diğer akranlarıyla kıyaslamak yapılmamalıdır. Çizgi filmin zarar vereceği düşünülmüyor ama ekrana maruz kalmak uzun süreler olmamalıdır. Sadece televizyon değil, telefon, bilgisayar, tablet, bunların hepsinin toplamı yarım saati geçmemelidir. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklara yapılan yanlışlar, yetişkin birey olduklarında karşılarına çıkabilir" diye konuştu.







