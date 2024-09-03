Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasına ilişkin "bölgedeki çocuklar için en iyi aşının barışın sağlanması" olacağını belirtti. Aşı kampanyasında ikinci günde 74 bin çocuğun aşılandığı açıklandı.

Çocuk felci hastalığı nedir?

Poliomyelit ismiyle de bilinen çocuk felci oldukça bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. 1957’den beri yapılan aşılanma kampanyalarıyla dünya çapında görülme sıklığı %99 oranında azalsa da halen Afrika ve Asya’daki bazı ülkelerde gözlenmektedir.

Çocuk felci nasıl bulaşır?

Çok bulaşıcı bir virüs olan polio virüsü, bu hastalığı barındıran (enfekte) dışkı ile temas yoluyla bulaşır. Virüs barındıran dışkılara temas eden ya da yaklaşan oyuncaklar da çocuklar için risk oluşturmaktadır. Çok ender de olsa virüs bazen hapşırık veya öksürük yoluyla da bulaşabilir. Bunun nedeni virüsün bağırsaklar dışında boğazda da varlığını sürdürebilmesidir.

Akan suya veya sifonlu tuvaletlere sınırlı erişimi olan bölgelerde yaşayan insanlar, bulaşıcılık açısından daha yüksek risk altındadır. Bunun nedeni bu tip bölgelerde içme suyuna kontamine (virüslü, hastalıklı) insanın dışkısının karışabilmesidir.

Hamile kadınlar, HIV enfeksiyonu olan kişiler ya da küçük çocuklar gibi bağışıklık sistemi daha hassas olan bireyler, çocuk felci virüsüne en duyarlı kişilerdir.

Çocuk felci nasıl tedavi edilir?

Çocuk felcinde virüsü durdurabilecek ya da virüse doğrudan etki edebilecek bir ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle tedavi, yaşam kalitesini arttırmak, ağrılarla başa çıkmak, oluşabilecek komplikasyonları önlemeye çalışmak üzerine odaklanmaktadır. Bu sebeple, hastalığa yakalanmadan aşılanmak ve çocukların aşılanmasını sağlamak son derece önemlidir.

Çocuk felci geçirilirken yapılabilecek en yaygın destekleyici tedaviler aşağıda sıralanmıştır:

Yatak istirahati

Ağrı kesiciler

Kasları gevşetmek için antispazmodik ilaçlar

İdrar yolu enfeksiyonları için antibiyotikler

Solunum için yardımcı olan taşınabilir solunum cihazları (ventilatörler)

Yürümeye yardımcı olmak için fizik tedavi veya ateller

Kas ağrıları ve spazmları hafifletmek için sıcak su torbaları veya sıcak havlular

Etkilenen kaslarda ağrı kontrolü için fizik tedavi

Solunum ve pulmoner problemlere yönelik fizik tedavi

Akciğer dayanıklılığını arttırmak için pulmoner rehabilitasyon

Gelişmiş bacak zayıflığı durumlarında tekerlekli sandalyeye veya başka bir mobilite cihazına ihtiyaç olabilir







