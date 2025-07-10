Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Okullar ne zaman başlayacak 2025? MEB okulların açılış tarihi: Yaz tatili...

Okullar ne zaman başlayacak 2025? MEB okulların açılış tarihi: Yaz tatili...

15:3010/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okullar ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yeni eğitim yılına dair okul başlangıç tarihi, ara tatiller ve yaz tatilinin bitiş tarihi netleşti. Peki, bu yıl okullar ne zaman açılacak?

Yeni eğitim dönemi takvimi açıklandı. 2025-2026 öğretim yılı için öğrenciler, öğretmenler ve veliler artık planlarını takvime göre şekillendirebilecek. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç-bitiş tarihleri netlik kazandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. 2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

#okul
#MEB
#yaz tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hangi davalar görülmeye devam edecek?