Okullar ne zaman başlayacak 2025? MEB okulların açılış tarihi: Yaz tatili...

Yeni eğitim dönemi takvimi açıklandı. 2025-2026 öğretim yılı için öğrenciler, öğretmenler ve veliler artık planlarını takvime göre şekillendirebilecek. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç-bitiş tarihleri netlik kazandı.