Okullar ne zaman başlayacak 2025? MEB okulların açılış tarihi: Yaz tatili...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Yeni eğitim yılına dair okul başlangıç tarihi, ara tatiller ve yaz tatilinin bitiş tarihi netleşti. Peki, bu yıl okullar ne zaman açılacak?
Yeni eğitim dönemi takvimi açıklandı. 2025-2026 öğretim yılı için öğrenciler, öğretmenler ve veliler artık planlarını takvime göre şekillendirebilecek. Ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç-bitiş tarihleri netlik kazandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. 2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.