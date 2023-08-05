Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Panna Cotta, basit ve zarif yapısı ile hazırlanması kolay bir tatlıdır ve özel yemeklerde, restoranlarda veya evde misafirlerinize sunabileceğiniz şık bir seçenek olabilir. Kremsi ve hafif dokusu sayesinde oldukça popülerdir ve geniş bir hayran kitlesi bulunmaktadır. İtalya'ya özgü olan Panne Cotta tatlısının yapılışına, malzemeleri, kalorisine ve püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
PANNA COTTA TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı krema
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 paket (7 gr) hazır jelatin
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya çubuğu içeriği (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
- Öncelikle jelatininizi hazırlayın: Bir küçük kasede 4 yemek kaşığı soğuk suya jelatini serpin ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Jelatinin suyu emmesini sağlayarak şişmesini sağlayın.
- Orta boy bir tencereye süt, krema ve toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte, karışım sıcak hale gelene kadar ısıtın. (Kaynamasına izin vermeyin.)
- Sıcak süt-krema karışımından birazını jelatinle karıştırın, jelatini tamamen eritin. Daha sonra bu jelatinli karışımı tenceredeki süt-krema karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
- Eğer kullanacaksanız, vanilya özütünü veya vanilya çubuğunu da karışıma ekleyin ve karıştırın.
- Ocaktan alın ve birkaç dakika soğumasını bekleyin. Ardından panna cotta karışımını kaselere veya kuplara dökün.
- Oda sıcaklığına gelince, panna cottaları buzdolabına koyun ve en az 4 saat boyunca soğutun. En iyi sonuç için, panna cottaları bir gece buzdolabında bekletmek tercih edilir.
- Panna Cotta soğuduktan sonra, üzerini mevsim meyveleri, çikolata sosu, taze nane yaprakları veya damla çikolata ile süsleyerek servis yapın.