Vanilya Aroması:

Vanilya, Panna Cotta'nın karakteristik lezzetini veren önemli bir bileşendir. Eğer vanilya çubuğu kullanıyorsanız, onu keserek içindeki tohumları ve vanilya özünü karışıma ekleyin. Eğer vanilya özütü kullanıyorsanız, kaliteli bir vanilya özütü tercih ederek tatlıya güzel bir aroma katın.