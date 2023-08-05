|
Özgün

Panna Cotta Tarifi, Yapılışı ve Püf Noktaları

İtalyan mutfağının en sevilen ve ünlü tatlılarından biri olarak kabul edilen Panna Cotta, kremsi ve pürüzsüz dokuya sahip eşsiz bir tarif. "Panna Cotta" İtalyanca'da "pişmiş krema" anlamına gelir ve ana malzemeleri süt, krema, şeker ve jelatindir. Genellikle kuplar veya kaselerde servis edilen Panna Cotta mevsim meyveleri, meyve sosları, taze nane yaprakları veya damla çikolata gibi süslemelerle tamamlanabilir. Davet sofralarınız için vazgeçilmez olacak bu tatlı hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tüm püf noktalarıyla sorunun cevabı.

13:58 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Panna Cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Panna Cotta, basit ve zarif yapısı ile hazırlanması kolay bir tatlıdır ve özel yemeklerde, restoranlarda veya evde misafirlerinize sunabileceğiniz şık bir seçenek olabilir. Kremsi ve hafif dokusu sayesinde oldukça popülerdir ve geniş bir hayran kitlesi bulunmaktadır. İtalya'ya özgü olan Panne Cotta tatlısının yapılışına, malzemeleri, kalorisine ve püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANNA COTTA TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 paket (7 gr) hazır jelatin
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya çubuğu içeriği (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Öncelikle jelatininizi hazırlayın: Bir küçük kasede 4 yemek kaşığı soğuk suya jelatini serpin ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Jelatinin suyu emmesini sağlayarak şişmesini sağlayın.
  2. Orta boy bir tencereye süt, krema ve toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte, karışım sıcak hale gelene kadar ısıtın. (Kaynamasına izin vermeyin.)
  3. Sıcak süt-krema karışımından birazını jelatinle karıştırın, jelatini tamamen eritin. Daha sonra bu jelatinli karışımı tenceredeki süt-krema karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
  4. Eğer kullanacaksanız, vanilya özütünü veya vanilya çubuğunu da karışıma ekleyin ve karıştırın.
  5. Ocaktan alın ve birkaç dakika soğumasını bekleyin. Ardından panna cotta karışımını kaselere veya kuplara dökün.
  6. Oda sıcaklığına gelince, panna cottaları buzdolabına koyun ve en az 4 saat boyunca soğutun. En iyi sonuç için, panna cottaları bir gece buzdolabında bekletmek tercih edilir.
  7. Panna Cotta soğuduktan sonra, üzerini mevsim meyveleri, çikolata sosu, taze nane yaprakları veya damla çikolata ile süsleyerek servis yapın.

PANNA COTTA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

Jelatinin Doğru Kullanımı:
Jelatin, Panna Cotta'nın kıvamını sağlayan ana bileşendir. Jelatin kullanırken, önceden talimatları dikkatlice okuyun ve doğru miktarı kullanın. Jelatini genellikle soğuk suya ekleyerek şişirmeniz ve daha sonra sıcak sıvıya eklemeniz önerilir. Jelatinin tamamen eridiğinden emin olun, böylece tatlınız pürüzsüz bir dokuya sahip olur.
Süt ve Krema Oranı:
Panna Cotta, kremsi bir tatlı olması için süt ve kremanın doğru oranda kullanılması önemlidir. Süt, krema ve şekerin uygun oranı, istenen kıvam ve tatlılık seviyesini elde etmenize yardımcı olur.
Karışımın Kaynamaması:
Süt-krema karışımını ısıtırken, kaynamasına izin vermemeye özen gösterin. Karışım sadece ısıtılmalı ve sıcak olmalıdır. Kaynar süt-krema karışımı, jelatinin etkisini azaltabilir ve tatlıyı istenilen kıvamda tutmada sorun yaratabilir.
Vanilya Aroması:
Vanilya, Panna Cotta'nın karakteristik lezzetini veren önemli bir bileşendir. Eğer vanilya çubuğu kullanıyorsanız, onu keserek içindeki tohumları ve vanilya özünü karışıma ekleyin. Eğer vanilya özütü kullanıyorsanız, kaliteli bir vanilya özütü tercih ederek tatlıya güzel bir aroma katın.
Soğuma Süresi:
Panna Cotta'yı servis etmeden önce tam olarak soğumasına ve donmasına izin verin. En az 4 saat boyunca buzdolabında soğutun veya daha iyi sonuçlar için bir gece boyunca bekletin.
Servis Şekli:
Panna Cotta'yı servis ederken, kuplardan veya kaselerden çıkarırken dikkatli olun ve hafifçe sallayarak veya bıçak yardımıyla kenarlarını gevşeterek kolayca çıkarmasını sağlayın. Ardından, üzerini mevsim meyveleri, meyve sosları veya taze nane yaprakları gibi süslemelerle tamamlayarak sunum yapın.

PANNA COTTA KAÇ KALORİ?

100 gram Panna Cotta , ortalama
294,69 kalori
dir.


#Panna Cotta
#sütlü tatlı
#pratik tatlılar
#İtalya mutfağı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gönül Dağı yeni dizis sezon ne zaman, 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı?