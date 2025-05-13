13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 sayılı Resmi Gazete'de bazı önemli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre 13 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları ve tebliğleri belli oldu. İşte Resmi Gazete'de bugün neler var, neler yayımlandı? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/169)
YÖNETMELİKLER
– Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ana Statüsü
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri