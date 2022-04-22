Çaykur Rizespor-Fenerabahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
- Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Rizespor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler şöyle:
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren, Sabo, Baiano, Boldrin, Boyd, Bolesie, Cisse.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.
Geride kalan 33 haftalık dilimde 62 puan toplayan Fenerbahçe, ligde ikinci sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE GÜNCEL PUAN DURUMU
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (22 NİSAN CUMA)
- 14.00 Jeonbuk-Gia Lai Spor Smart 2
- 17.00 Sydney-Yokohama Marinos Spor Smart 2
- 20.30 Çaykur Rizespor-Fenerabhçe beIN Sports 1
- 23.15 Al Shabab-Mumbai City Sport Smart 2
- 23.15 Al Taawon-Al Duhail Spor Smart