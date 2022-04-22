Çaykur Rizespor-Fenerabahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ayrıntıları belli oldu. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerabahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 belli oldu mu? Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin güncel puan durumları nasıl? İşte detaylar...

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