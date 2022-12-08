Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı noter kura çekimi ne zaman? İŞKUR kura çekimi sonuç tarihi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için heyecan dorukta. 28 Kasım – 2 Aralık 2022 tarihinde alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ile sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi henüz yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'ndan İŞKUR kura çekim tarihinin 28 Aralık'ta yapılacağı öğrenildi. Sonuçların ise bir gün sonra Bakanlığı'n adresinden yayımlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın duyuruları için aşağıdaki linke tıklayınız.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURULARI

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişinin aralık ayının son haftalarına doğru yapılması bekleniyor. Kura tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

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Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans)mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı için başvurular, 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kadro ve kontenjan dağılımı ise şöyle:

261 Bilgisayar Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı,

154 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı,

275 Elektrikçi (Genel),

3559 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Güvenlik Görevlisi),

604 Hasta Karşılama Yönlendirme Görevlisi,

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284 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

188 İnşaat Boyacısı / Boyacı,

791 Klinik Destek Elemanı,

121 Marangoz,

5080 Temizlik Hizmetleri (Temizlik Görevlisi)