|
Özgün

Evde salamura yaprak yapımı, tarifi

Yaz aylarında asmada yetişen yapraklar kış için salamura edilerek hazırlanmaktadır. Asma yaprağı ile yapılan sarmalar sofralara renk katar. Yaz aylarında bulabileceğiniz dalında taze asmak yaprakları ile siz de salamura hazırlayabilirsiniz. Yaprak salamura nasıl yapılır? Asma yaprağı salamurası tarifinin detayları...

16:08 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Salamura yaprak

Salamura yaprak

Kavanozda veya bidonda asma yaprağı salamurası hazırlayarak taze yaprakları kışın da tüketebilirsiniz. Yaprak salamura nasıl yapılır?

YAPRAK SALAMURA TARİFİ

Malzemeler

2 Kg asma yaprağı

4 Tane 1 kg lık cam kavanoz

3 Tane 1/2 kg lık cam kavanoz

Yeni kavanoz kapağı

Kaya tuzu

Salamura yaprak tarifi

Yaprakların saplarını 1 santim kalacak şekilde kesin.

Çürüklerini ayırın.

5’li demetler halinde ayırın.

Önce iki kenarını katlayın.

Sonra diğer iki kenarını katlayarak kavanozun içine yerleştirin.

Elinizle bastırarak, kavanozu 1 santim kalana kadar sıkıca yaprakla doldurun.

2 kilogram yapraktan, 4 tane 1 kilogramlık, 3 tane yarım kilogramlık kavanoz ağzına kadar doldu.

1 kilogramlık kavanozların üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu,

Yarım kilogramlık kavanozların üzerine 1/2 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin.

Kaynayan içme suyunu iki parmak kalacak şekilde dökün.

Mutlaka yeni kapakla kapatın.

Aldığınız yeni kavanoz kapaklarını, daha iyi vakumlama yapabilmesi için yıkayıp, kaynatarak sıcak sıcak kullanın.

Ters çevirerek soğuyuncaya kadar bekletin.

Kaya tuzunun karışması için bir iki kere ters düz yapın sadece.

Işık ve güneş almayan bir yere kaldırın.

Kullanacağınız zaman, bir kabın içine koyup üzerine sıcak su dökün.



#salamura
#salamura yaprak
#üzüm yaprağı salamurası
#yaprak salamurası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YHT (Yüksek Hızlı Tren) ücretleri, hareket saatleri