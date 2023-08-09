Salamura yaprak
Kavanozda veya bidonda asma yaprağı salamurası hazırlayarak taze yaprakları kışın da tüketebilirsiniz. Yaprak salamura nasıl yapılır?
YAPRAK SALAMURA TARİFİ
2 Kg asma yaprağı
4 Tane 1 kg lık cam kavanoz
3 Tane 1/2 kg lık cam kavanoz
Yeni kavanoz kapağı
Kaya tuzu
Salamura yaprak tarifi
Yaprakların saplarını 1 santim kalacak şekilde kesin.
Çürüklerini ayırın.
5’li demetler halinde ayırın.
Önce iki kenarını katlayın.
Sonra diğer iki kenarını katlayarak kavanozun içine yerleştirin.
Elinizle bastırarak, kavanozu 1 santim kalana kadar sıkıca yaprakla doldurun.
2 kilogram yapraktan, 4 tane 1 kilogramlık, 3 tane yarım kilogramlık kavanoz ağzına kadar doldu.
1 kilogramlık kavanozların üzerine 1 yemek kaşığı kaya tuzu,
Yarım kilogramlık kavanozların üzerine 1/2 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin.
Kaynayan içme suyunu iki parmak kalacak şekilde dökün.
Mutlaka yeni kapakla kapatın.
Aldığınız yeni kavanoz kapaklarını, daha iyi vakumlama yapabilmesi için yıkayıp, kaynatarak sıcak sıcak kullanın.
Ters çevirerek soğuyuncaya kadar bekletin.
Kaya tuzunun karışması için bir iki kere ters düz yapın sadece.
Işık ve güneş almayan bir yere kaldırın.
Kullanacağınız zaman, bir kabın içine koyup üzerine sıcak su dökün.