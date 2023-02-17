UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Bayer Leverkusen evinde Monaco’yu konuk etti. Monaco zorlu deplasmandan 3-2 galip geldi. Goller dakika 9’ Lukas Hradecky (k.k.), 48’ Moussa Diaby, 59’ Florian Wirtz, 74’ Krepin Diatta ve 90+2’de Axel Disasi’den geldi. 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Monaco bu sonuçla çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Bayer Leverkusen - Monaco maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.