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Sevilla evinde PSV’yi 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda dün akşam Sevilla evinde PSV Eindhoven’ı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45’ Youssef En Nesyri, 50’ Lucas Ocampos ve 55’ Nemanja Gudelj’den geldi. Böylelikle Sevilla çeyrek finalin kapısını yarılamış oldu. Sevilla - PSV Eindhoven maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:58 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sevilla 3-0 PSV Eindhoven

Sevilla 3-0 PSV Eindhoven

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sevilla ve PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Maç Sevilla’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖZETİ

Sevilla - PSV Eindhoven maç özetini izlemek için


#Sevilla
#PSV Eindhoven
#maç özeti
#UEFA Avrupa Ligi
#play-off
#çeyrek final
2 saat önce
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Sevilla evinde PSV’yi 3-0 mağlup etti
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