Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisiyle zorlu bir tedavi sürecine başlamış ve hastalığı yendiğini duyurmuştu. Ancak 2024 yılında rutin kontroller sırasında beyninde tümör tespit edilen sanatçı, geçirdiği 8 saatlik ameliyatın ardından hayata tutunmuştu. Yaklaşık 400 bestesi bulunan ünlü ismin sağlık durumu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki Şimal kimdir? Şimal kaç yaşında, nereli ve hastalığı nedir? İşte Şimal'in sağlık durumu ve biyografisi...
4 Mayıs’ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan 39 yaşındaki sanatçının durumunun ağırlaştığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, yakın çevresi Şimal’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.
Şimal Kimdir?
25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400’e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.
Albümde yer alan “Şimal Yıldızı” adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden’e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.
Doğum gününde umut mesajı paylaşmıştı
Şimal, son paylaşımını 25 Nisan’daki doğum gününde yapmıştı. Kendi doğumunu ve hayata olan bağlılığını vurguladığı mesajında şu ifadelere yer vermişti:
“Bugün benim doğum günüm!
Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!
Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.
Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla, cesaretle yazacağım!
İyi ki doğdum,
Kendime: ‘İyi ki vazgeçmedin.’
Hayata: ‘Daha yeni başlıyoruz.’
Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız.”