4 Mayıs’ta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez hastalığı metastaz yapan 39 yaşındaki sanatçının durumunun ağırlaştığı ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, yakın çevresi Şimal’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti.





Şimal Kimdir?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şimal, müzik kariyerine 2012 yılında başladı. Kısa sürede dikkat çeken sanatçı, bugüne kadar 400’e yakın besteye imza attı. İlk albümü Başlangıç'ta prodüktörlüğü Özken Ulusoy, aranjörlüğü ise Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.





Albümde yer alan “Şimal Yıldızı” adlı şarkının sözleri Şimal Tebessüm Eden’e aitken, klip yönetmenliğini Enmir Khalilzadeh yaptı. Başarılı işbirlikleri ve özgün eserleriyle Şimal, müzik kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

Doğum gününde umut mesajı paylaşmıştı

Şimal, son paylaşımını 25 Nisan’daki doğum gününde yapmıştı. Kendi doğumunu ve hayata olan bağlılığını vurguladığı mesajında şu ifadelere yer vermişti:





“Bugün benim doğum günüm!

Bugün, sadece doğduğum günü değil, her şeye rağmen vazgeçmeyişimi kutluyorum!

Gücümle, sabrımla, inancımla yeniden doğuyorum.

Yeni yaşım, yepyeni bir sayfa ve ben bu defteri umutla, sağlıkla, cesaretle yazacağım!

İyi ki doğdum,

Kendime: ‘İyi ki vazgeçmedin.’

Hayata: ‘Daha yeni başlıyoruz.’