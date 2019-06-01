10 numaraya Naim Sliti

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, transfer işini sıkı tutarken önceliği hücum bölgesine verdi.

Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru’nun kiralandığı Everton’a geri dönmesi, Younes Belhanda’nın takımdaki geleceğinin belli olmaması sebebiyle hem sol kanat hem 10 numara oynayan Naim Sliti’yi gündemine aldı.

Fransa 1. Lig ekiplerinden Dijon forması giyen Sliti, bu sezon çıktığı 40 maçta 8 ve gol 10 asistlik performans sergiledi. Tunuslu 10 numaranın bu başarılı performansına rağmen kulübü, 2. Lig’e düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Dijon play-out karşılaşmasında Lens’e geçilirse Ligue 1’e veda edecek ve 3 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Naim Sliti’yi kadrosunda tutma ihtimali zayıflayacak.

İki bölgede oynuyor

Piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor, hücum hattında sol açıkta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. Galatasaray, listesine aldığı Naim Sliti’nin Dijon’daki geleceğinin netleşmesini bekliyor.

Sedan takımının altyapısından yetişen Sliti, ilk transferini Paris Futbol Kulübü’ne gerçekleştirdi. 2014 yılında Red Star takımına transfer olan Sliti, burada gösterdiği performansla Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’e 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Lille oyuncuyu transfer ettikten sonra hiç oynatmazken, aynı sezon Dijon’a kiraladı ve 2018-2019 sezonu başında bonservis bedeliyle gönderdi.

Naim Sliti'nin oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;