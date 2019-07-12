15 milyon euroyu getiren Trezeguet'yi alır

Öksüz, yaptığı açıklamada, Premier Lig temsilcilerinin Trezeguet'yi transfer etmek istediğini vurgulayarak, "Aston Villa ve başka bir İngiliz ekibinden resmi teklif geldi. Biri 5, diğer kulüp ise 7,5 milyon euro teklif etti. Ancak bu teklifler kulüp tarafından kabul edilmedi. Kulüp, Trezeguet için 15 milyon eurodan aşağı teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

İki sezondur formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda çıktığı 71 maçta 25 gole imza atan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun ayrılmak istediğini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Trezeguet için geçen sezonun devre arasında da bir Suudi Arabistan ekibinden ciddi bir teklif gelmişti. Bu teklifi kabul etmemiştik. Trezeguet ya 15 milyon euroyu getirecek ya da kulüpte kalacak. Kendisinin burada kalacağını düşünüyorum. Takımda kalır ve devre arasına kadar iyi bir performans gösterirse 15 milyon euroya başka bir takıma transfer olabilir" şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye'de 15 milyon euro verecek kulüp yok"

Hasan Hilmi Öksüz, Kasımpaşa ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet'yi Türkiye'den bir kulübün transfer edemeyeceğini ifade etti.

Türk kulüplerinin içinde bulunduğu mali sorunlara dikkati çeken Öksüz, "Türkiye'de Trezeguet için 15 milyon euro verecek kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bu, mümkün değil. Yurt dışından da hiçbir kulüp kolay kolay bu rakamları veremez" değerlendirmesinde bulundu.