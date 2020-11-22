SÜPER LİG

Abdullah Avcı Trabzonspor'daki ilk maçını kazandı: Galibiyet hasreti sona erdi

Trabzonspor, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo mavililerin golünü Caleb Ekuban attı. Trabzonspor, Süper Lig'de 5 hafta sonra 3 puan elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazına giren Afobe’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

20. dakikada Novikovas’ın kullandığı köşe atışında kaleci Uğurcan yumrukladı, ardından seken topu tamamlayan Mina’nın kafa vuruşunu Hugo kale çizgisinden kafa ile kornere gönderdi.

23. dakikada Ekuban, Abdulkadir Ömür paslaşmasında topu önüne alan Ekuban’ın ayağının ucuyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un sol taraftan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu önüne alan Obertan’ın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’da kaldı.

36. dakikada Ekuban’ın mükemmel pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe, çapraza indi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Uğurcan Çakır, yerden gelen topu elinden kaçırınca Ricardo Gomes’in kale sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

57. dakikada Abdulkadir Ömür, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Kayacan’da kaldı.

59. dakikada Arvydas Novikovas’ın ceza sahası dışında vuruşunda top Uğurcan Çakır’da kaldı.

60. dakikada Ekuban’ın yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa geriden gelen Lewis Baker’ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kaleci Kayacan’ın solundan auta çıktı.

72. dakikada Kaan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada Ricardo Gomes’in pasında Sissoko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.


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