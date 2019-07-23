SÜPER LİG

Adriano Athletico Paranaense'ye transfer oldu

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve sezon sonunda sözleşmesi biten Adriano Correia Claro, Brezilya ekiplerinden Athletico Paranaense ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi DHA
Adriano, gelecek sezon Brezilya liginde forma giyecek.

Adriano, gelecek sezon Brezilya liginde forma giyecek.

Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Adriano transferini duyurdu.

15 yıl aradan sonra Brezilya'ya dönen Adriano, bu kararı hakkında şu açıklamalarda bulundu;

  • "Takım yapısı, felsefe, yönetim gibi seçenekler karar vermemde etkili oldu. Kariyerim boyunca aldığım kararlarda hep bu seçenekleri göz önünde bulundurdum. Athletico ile kariyerime devam edeceğim. Mümkün oldukça çabuk adapte olmayı ve takımın benden beklentilerine cevap vermek istiyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kariyerim boyunca kendime çok iyi baktım. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Avrupa'da taktiksel anlamda çok şey öğrendim. Tiago Nunes ile çalışacağım için mutluyum."

Beşiktaş formasıyla 111 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 gol atıp 11 asist yapma başarısı gösterdi.

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