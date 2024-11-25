AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Gharafa ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. Batı grubunda 10 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr mutlaka galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte detaylar.
18 Khalifa Ababacar
6 Dame Traore
15 Ahmed Alganehi
42 Seydou Sano
2 Abdalla Yousif
8 Yacine Brahimi
29 Fabricio Diaz Badaracco
31 Ferjani Sassi
7 Florinel Coman
9 Joselu
99 Jamal Hamed Mayor
24 Bento
3 Mohamed Simakan
12 Nawaf Boushal
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
11 Marcelo Brozovic
20 Ângelo Borges
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane