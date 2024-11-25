AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Gharafa ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. Batı grubunda 10 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr mutlaka galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte detaylar.