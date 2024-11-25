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Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

14:4325/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu 5. maçında Al Nassr deplasmanda Al Gharafa ile karşılaşacak.
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu 5. maçında Al Nassr deplasmanda Al Gharafa ile karşılaşacak.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu 5. maçında Al Nassr deplasmanda Al Gharafa ile karşılaşacak. Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Al Nassr 10 puanla 3. sırada yer alıyor. 4 maçta 4 puan toplayan Al Gharafa ise 6. sırada yer alıyor. Peki, Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte detaylar.

AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Gharafa ve Al Nassr karşı karşıya geliyor. Batı grubunda 10 puanla 3. sırada yer alan Al Nassr mutlaka galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Peki, Al Gharafa - Al Nassr maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? İşte detaylar.

AL GHARAFA - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Al Gharafa - Al Nassr maçı
bu akşam saat 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
Spor SMART
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL GHARAFA - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL GHARAFA

18 Khalifa Ababacar

6 Dame Traore

15 Ahmed Alganehi

42 Seydou Sano

2 Abdalla Yousif

8 Yacine Brahimi

29 Fabricio Diaz Badaracco

31 Ferjani Sassi

7 Florinel Coman

9 Joselu

99 Jamal Hamed Mayor

AL NASSR

24 Bento

3 Mohamed Simakan

12 Nawaf Boushal

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

11 Marcelo Brozovic

20 Ângelo Borges

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ ELİTE BATI GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU



#Al Nassr
#Al Gharafa
#AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu

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