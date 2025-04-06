Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçta Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Alanyaspor'u tek golle mağlup etti. Alanyaspor-Bodrum FK maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Gain Park'ta oynanan mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Ali Aytemur kaydetti.
Jose Morais'in çalıştırdığı Bodrum, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti. Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.
21. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasıyla topla buluşan Cordova'nın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
26. dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Vilhena'nın şutunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı. Boşta kalan topu Bodrum FK savunması uzaklaştırdı.
39. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselerek topa kaleciden önce vuran Vilhena'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
Mücadeleyi Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.