Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fatih Terim isyanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan Brezilyalı forvet Vagner Love'u istediği iddia edilmişti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili A Spor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Fatih Terim, Vagner'i tercümanlarına arattırdı. Bu doğru değil. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca oyuncumu aratmadıysa, çıksın yapmadım desin."

Alanyaspor Kulübünün Vagner Love transferiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması bekleniyor.