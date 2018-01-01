SÜPER LİG

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Fatih Terim isyanı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavauşoğlu, Galatasaray'ın Vagner Love'u istediği haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Terim'in tercüman aracılığıyla Vagner Love'u aradığını iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vagner Love, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Vagner Love, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde Alanyaspor'dan Brezilyalı forvet Vagner Love'u istediği iddia edilmişti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili A Spor'da yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Fatih Terim, Vagner'i tercümanlarına arattırdı. Bu doğru değil. Bunları ahlaksızca buluyorum. Önce kulübün başkanıyla görüşülür. Teknik direktörün ne haddine. Fatih Hoca oyuncumu aratmadıysa, çıksın yapmadım desin."
  • Alanyaspor Kulübünün Vagner Love transferiyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunması bekleniyor.

'Fatih Terim Vagner Love'ı istiyor' iddiası
'Fatih Terim Vagner Love'ı istiyor' iddiası

Devre arası transfer çalışmalarında önceliği takımının acil ihtiyacı olan sol bek bölgesine veren Fatih Terim'in, ikinci takviye için de sürpriz bir golcüyü gündemine aldığı belirtildi.Habertürk'te yer alan haberde Terim'in gönlündeki ismin geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan Vagner Love olduğu ifade edildi.33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love’ın transferi için girişimde bulunulmasını istediği aktarıldı.Para artı oyuncuKulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran sarı-kırmızılıların, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planladığı belirtildi.

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