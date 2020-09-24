Alanyaspor Rosenborg deplasmanında Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Alanyaspor, deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Alanyaspor, Avrupa’ya veda etti.
Karşılaşmadan dakikalar;
1. dakikada Rosenborg, kaleyi hafif sol çaprazdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hedenstad'ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan döndü.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca'nın arka direğe doğru yaptığı ortada Bareiro'dan önce Rosenborg defansı araya girerek tehlikeyi önledi.
26. dakikada Juanfran ile başlayan atakta Bareiro'nun tek topuyla rakip ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleye gönderdiği şut az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Tzavellas'ın hatasıyla topla buluşan Zachariassen, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Alanyasporlu Caulker son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
45. dakikada Bakasetas'ın rakip ceza sahası dışında çektiği şutta top Rosenborglu oyuncu Reginiussen'den döndü. Meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Bakasetas'ın şutunda bu kez top az farkla dışarı gitti.
57. dakikada sağ kanattan Hedenstad’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Reginiussen’in kafa vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.
59. dakikada Holse’nin kullandığı serbest vuruş sonrasında altıpas içinde topu önünde bulan Konradsen, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada ceza sahsı içi sol çaprazda topla buluşan Davidson’un şutunda kaleci Hansen meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada sağ kanattan Onur’un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Bareiro’nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
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