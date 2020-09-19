SÜPER LİG

​Alanyasporlu Adam Bareiro sosyal medyanın gündeminde: Kayserispor maçına damga vurdu

Alanyaspor'un yeni transferi sosyal medyanın gündeminde: "Çok para kazandırabilir"

Süper Lig'de ilk hafta Sivasspor'u ikinci hafta da Kayserispor'u mağlup eden Aytemiz Alanyaspor sergilediği performansla takdir toplamaya devam ediyor. Akdeniz temsilcisi takımdan ayrılan oyuncuların yerlerini kısa sürede doldurması sebebiyle de sezonun en sempatik takımlarından birisi konumunda. Bu oyunculardan en gözdesi ise Adam Bareiro.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adam Bareiro, Alanyaspor formasıyla çıktığı ikinci maçta iki gol birden attı ve dikkatleri üzerine çekti.

Adam Bareiro, Alanyaspor formasıyla çıktığı ikinci maçta iki gol birden attı ve dikkatleri üzerine çekti.

Alanyaspor, yaz transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırmasına rağmen kısa sürede önemli isimlerle kadrosunu takviye etti.

Akdeniz temsilcisinin kadrosuna kattığı isimlerden biri de Paraguaylı Adam Bareiro.

Meksika ekibi Monterrey'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan forvet oyuncusu Sivasspor maçında gösterdiği etkili peformansı Kayserispor mücadelesinde 2 golle süsledi.

Adam Bareiro'nun Kayserispor maçındaki istatistikleri;

Adam Bareiro, Alanyaspor formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut çeken oyuncu oldu.

  • Gol: 2
  • Pas %: 91
  • Şut: 6/7
  • RCS topla buluşma: 13
  • Kazandığı ikili mücadele: 4

Sosyal medyada gündem haline gelen oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı;

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