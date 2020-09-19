Alanyaspor, yaz transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayırmasına rağmen kısa sürede önemli isimlerle kadrosunu takviye etti.

Akdeniz temsilcisinin kadrosuna kattığı isimlerden biri de Paraguaylı Adam Bareiro.

Meksika ekibi Monterrey'den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan forvet oyuncusu Sivasspor maçında gösterdiği etkili peformansı Kayserispor mücadelesinde 2 golle süsledi.

Adam Bareiro'nun Kayserispor maçındaki istatistikleri;

Adam Bareiro, Alanyaspor formasıyla bir Süper Lig maçında en fazla isabetli şut çeken oyuncu oldu.

Gol: 2

Pas %: 91

Şut: 6/7

RCS topla buluşma: 13

Kazandığı ikili mücadele: 4

Sosyal medyada gündem haline gelen oyuncuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı;

Adam Bareiro! Pulido gibi Chicharito gibi ele avuca sığmaz Güney Amerikalı golcü. Yeni Gekas olacak inş, çok sevdim şimdiden oyununu. — Sinan Yılmaz (@sinan_yilmazz) September 19, 2020

Alanyaspor bu hafta da 2-0'lık bir galibiyet aldı. Adam Bareiro yıldızlaştı bu maç. Güzel bir scout transferi gibi duruyor. Alanya'nın bu sene de ilk 5 zorlayacağını düşünüyorum. Avrupa elemelerine kalacaktır seneye belki 3. olup direk bile gidebilirler. — Yusuf Baran Cevizci (@yusufbcevizci) September 19, 2020

Bu arada Alanyaspor, Davidson'a 1m bonservis vermiş, Adam Bareiro satın alma opsiyonlu kiralık, tutarsa alırlar Merih gibi. Yani mevzu para değil, futbol aklı burada. Geçen sene 700 bine aldıkları Bakasetas'ı 4-5 milyon euroya satabilirler. Daha önce Villafanez'den de kar ettiler https://t.co/OuALan89Nt — Çetin Kuzu (@CetinKuz) September 12, 2020

Scouting'i sadece oyuncu izleme olarak algılamamak lazım. Alanyasporlu #Bareiro'yu Güney Amerika’yı izleyenler zaten bilir ama pandeminin oradaki etkisi ve Avrupa’ya gelme isteğini öğrenip oyuncuyla iletişime geçmek ve Süper Lig'e getirmek de bir meziyet. — Mustafa Göksel (@mgoksell) September 19, 2020