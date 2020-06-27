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Aldair Rodriguez Fenerbahçelileri heyecanlandırdı! ​Aldair Rodriguez kimdir, nerede oynuyor?

Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez'den haber var

Fenerbahçe, Deportivo Binacional forması Aldair Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Aldair Rodriguez de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transferinin kendisini heyecanlandıracağını söyledi. Peki Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez kimdir ve hangi bölgelerde oynuyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aldair Rodriguez, 1.85 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

​Aldair Rodriguez, 1.85 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Peru'nun Deportivo Binacional takımında forma giyen Aldair Rodriguez'e çevirdi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katarak, hücum bölgesindeki alternatiflerini çoğaltmak istiyor.

Perulu oyuncu Toque en Primera'ya yaptığı açıklamada olası Fenerbahçe'ye transferi hakkında da bilgiler verdi. Normal şartlarda 31.12.2021 tarihinde Binacional ile sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez, "Tanrıya şükürler olsun ki sözleşmemde çıkış maddesi bulunuyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin de kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay
Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Nisan ayında peşinatı yatırmamışlar, Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"Mert Hakan Yandaş'ın kariyeriSivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 doğumlu. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor kulüplerinde oynadı. Yetenekli orta saha oyuncusu Süper Lig'de büyük takımların dikkatini 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çekti.Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladıFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

  • Aldair Rodriguez kimdir?
  • 6 Ağustos 1994 yılında Peru'da doğan oyuncu, futbol hayatına doğduğu şehir olan Lima'da başladı. Daha sonra sırasıyla FBC Melgar, Cesar Vallejo, Atletico Sullana ve Binacional formaları giydi.Transfermarkt verilene göre oyuncunun güncel bonservis değeri 400 bin euro. Bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistle oynayan futbolcu forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonundaysa 38 karşılaşmada 12 gol 5 asistle oynamıştı.

Aldair Rodriguez'in Fenerbahçe hakkındaki açıklamaları
Aldair Rodriguez'in Fenerbahçe hakkındaki açıklamaları

Fenerbahçe Barcelonalı Moussa Wague'nin peşinde
Fenerbahçe Barcelonalı Moussa Wague'nin peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bek transferlerine çevrildi. Sol bek için sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Caner Erkin ile anlaşan sarı-lacivertliler aynı zamanda Trabzonsporlu Filip Novak'ı da kadrosuna katmak istiyor.Sağ bek bölgesi için de Fenerbahçe, Moussa Wague'yi transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerle ismi anılan Moussa Wague için Barcelona kulübü kararı sezon sonuna bıraktı. Fransa’nın Nice kulübüne kiralanan fakat Fransa’da liglerin iptal olmasından dolayı sezon sonunda yeniden Katalan ekibine dönecek 21 yaşındaki sağ bek için kararı teknik direktör Setien verecek.Nice’de de beklenen performansı sergileyemeyen Moussa Wague, yeniden Barcelona’ya dönecek ve şu anda Katalan ekibinin planları arasında yer almıyor. Senegalli sağ bek Wague için başka bir kulübün arandığı ve bu takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş&#39;tan ayrılacak olan Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 800 bin euro ücret alacak.https://t.co/qH9zw2ZrfF&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 26, 2020

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