Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez'den haber var

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Peru'nun Deportivo Binacional takımında forma giyen Aldair Rodriguez'e çevirdi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katarak, hücum bölgesindeki alternatiflerini çoğaltmak istiyor.

Perulu oyuncu Toque en Primera'ya yaptığı açıklamada olası Fenerbahçe'ye transferi hakkında da bilgiler verdi. Normal şartlarda 31.12.2021 tarihinde Binacional ile sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez, "Tanrıya şükürler olsun ki sözleşmemde çıkış maddesi bulunuyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin de kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Nisan ayında peşinatı yatırmamışlar, Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"Mert Hakan Yandaş'ın kariyeriSivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 doğumlu. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor kulüplerinde oynadı. Yetenekli orta saha oyuncusu Süper Lig'de büyük takımların dikkatini 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çekti.Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladıFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

Aldair Rodriguez kimdir?

6 Ağustos 1994 yılında Peru'da doğan oyuncu, futbol hayatına doğduğu şehir olan Lima'da başladı. Daha sonra sırasıyla FBC Melgar, Cesar Vallejo, Atletico Sullana ve Binacional formaları giydi.Transfermarkt verilene göre oyuncunun güncel bonservis değeri 400 bin euro. Bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistle oynayan futbolcu forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonundaysa 38 karşılaşmada 12 gol 5 asistle oynamıştı.