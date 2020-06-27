Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez'den haber var
Fenerbahçe, Deportivo Binacional forması Aldair Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Aldair Rodriguez de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transferinin kendisini heyecanlandıracağını söyledi. Peki Fenerbahçe'nin istediği Aldair Rodriguez kimdir ve hangi bölgelerde oynuyor?
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Peru'nun Deportivo Binacional takımında forma giyen Aldair Rodriguez'e çevirdi. Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katarak, hücum bölgesindeki alternatiflerini çoğaltmak istiyor.
Perulu oyuncu Toque en Primera'ya yaptığı açıklamada olası Fenerbahçe'ye transferi hakkında da bilgiler verdi. Normal şartlarda 31.12.2021 tarihinde Binacional ile sözleşmesi sona erecek olan Rodriguez, "Tanrıya şükürler olsun ki sözleşmemde çıkış maddesi bulunuyor" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin de kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
Aldair Rodriguez kimdir?
6 Ağustos 1994 yılında Peru'da doğan oyuncu, futbol hayatına doğduğu şehir olan Lima'da başladı. Daha sonra sırasıyla FBC Melgar, Cesar Vallejo, Atletico Sullana ve Binacional formaları giydi.Transfermarkt verilene göre oyuncunun güncel bonservis değeri 400 bin euro. Bu sezon 8 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistle oynayan futbolcu forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor. 25 yaşındaki oyuncu 2018-19 sezonundaysa 38 karşılaşmada 12 gol 5 asistle oynamıştı.
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