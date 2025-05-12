Ali Yavuz Kol'un sağlık durumu belli oldu

Ali Yavuz Kol, hava topu mücadelesinde Felix Uduokhai'yle kafa kafaya çarpışmıştı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta başına darbe alan kanat oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Adana Demirspor'dan Ali Yavuz Kol'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, darbe sonucu futbolcunun "saçlı derisinde açılma ve kanama" tespit edildiği belirtildi.
Ali'nin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Tetkikler sonucu oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup taburcu edilmiştir. En kısa sürede aramızda olacaktır" denildi.
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